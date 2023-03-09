Босс Alpine: Команда была в шаге от закрытия, ее спас ди Мео
Лоран Росси поделился историей из недавнего прошлого, которая едва имела для коллектива из Энстоуна самые печальные последствия
Концерн Renault начал выступления в Формуле 1 еще в 1977 году – вот тут мы подробно рассказывали о первых шагах этого проекта. За прошедшие годы французы то покидали чемпионат, то вновь возвращались в Большие призы.
В 2016 году они выкупили команду Lotus (которую сами продали незадолго до этого) и вновь начали полноценные выступления. Тогда были озвучены цели к 2020-му вести борьбу за титулы.
Сейчас приходится признать, что достичь задуманного не удалось. Обновленная Alpine F1 сейчас работает в рамках нового «проекта 100 гонок» – глава бренда Лоран Росси рассчитывает, что в сезоне-2024 он позволит пилотам синих машин регулярно подниматься на подиум.
По словам Росси, ключевым остается вопрос финансирования.
«Мне не кажется, что большие боссы [Renault] неверно оценили размеры собственных инвестиций, – объяснил он, став гостем подкаста Beyond The Grid. – Просто вложения, сделанные соперниками, оказались намного масштабнее. В то время я еще не работал здесь, потому мне сложно говорить точно».
Лоран Росси, генеральный директор Alpine F1 Team
Фото: Alpine
Он продолжил: «Я могу представить, что три топ-команды имеют возможность регулярно привлекать инвестиции по 700, 800, 900 миллионов или даже в миллиард. Вспомните проект Toyota, когда они пытались выступать в Формуле 1. Эти суммы в три-четыре раза больше того, что тратим мы – особенно сейчас, в условиях лимита бюджетов.
У нас нет возможности столько вкладывать. Группа Renault несет ответственность за 140 тысяч человек. Она не может рисковать, неся слишком значительные траты на участие в спортивных соревнованиях. Это просто нерационально. Мы можем быть конкурентоспособны и с нынешним количеством персонала. Да, в этом случае догонять лидеров будет сложнее, но мы постепенно продвигаемся вперед».
Росси добавил, что несколько лет назад слабые выступления заставили топ-менеджмент Renault всерьез задуматься о закрытии проекта в Ф1. Команду спас глава концерна Лука ди Мео.
«Это было два или три года назад, – рассказал Лоран. – Результатов не было, а вложения оставались очень серьезными, пусть даже это было и не 800 миллионов. Но ди Мео сказал: "Я не хочу остаться тем генеральным директором, который поставил крест на 40-летней истории Renault в Ф1. Спорт является частью нашей ДНК».
Alpine завершила минувший сезон Ф1 на четвертой позиции, а в Гран При Бахрейна ее новый пилот Пьер Гасли прорвался с 20-го места на девятое.
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