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Формула 1 / Гран При Бразилии / Статистика

Рекордно юный подиум и одинокий Хюлькенберг. Интересная статистика Гран При Бразилии

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Рекордно юный подиум и одинокий Хюлькенберг. Интересная статистика Гран При Бразилии
Автор:
, редактор (Франция)
Перевод: Иван Матушкин, редактор
19 нояб. 2019 г., 11:48

20-й Гран При сезона Формулы 1 принес нам двух новых призеров, юбилейный подиум для испанских гонщиков и множество других интересных фактов.

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Макс Ферстаппен завоевал вторую поул-позицию в карьере, сравнявшись с Жилем Вильневым, Жаном Алези и Хайнцем-Харальдом Френтценом

Макс Ферстаппен завоевал вторую поул-позицию в карьере, сравнявшись с Жилем Вильневым, Жаном Алези и Хайнцем-Харальдом Френтценом
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон не смог завоевать поул-позицию в девятый раз подряд. Это его худшая серия после 2010-2011 годов, когда он не брал поулы 26 этапов подряд

Льюис Хэмилтон не смог завоевать поул-позицию в девятый раз подряд. Это его худшая серия после 2010-2011 годов, когда он не брал поулы 26 этапов подряд
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Оба пилота Haas прошли в Q3 впервые с Гран При Испании-2019. Ромен Грожан стал 8-м, а Кевин Магнуссен – 10-м

Оба пилота Haas прошли в Q3 впервые с Гран При Испании-2019. Ромен Грожан стал 8-м, а Кевин Магнуссен – 10-м
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Макс Ферстаппен выиграл восьмую гонку в карьере, сравнявшись с Жаки Иксом и Дэнни Хьюмом

Макс Ферстаппен выиграл восьмую гонку в карьере, сравнявшись с Жаки Иксом и Дэнни Хьюмом
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Перед сходом Валттери Боттас установил 13-й лучший круг в карьере. Столько же у Алана Джонса, Рикардо Патрезе и Даниэля Риккардо

Перед сходом Валттери Боттас установил 13-й лучший круг в карьере. Столько же у Алана Джонса, Рикардо Патрезе и Даниэля Риккардо
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Макс Ферстаппен в 30-й раз в карьере поднялся на подиум и сравнялся по количеству финишей в первой тройке с Хуаном-Пабло Монтойей

Макс Ферстаппен в 30-й раз в карьере поднялся на подиум и сравнялся по количеству финишей в первой тройке с Хуаном-Пабло Монтойей
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пьер Гасли и Карлос Сайнс поднялись на подиум впервые. Они стали 210-м и 211-м призером Гран При Формулы 1 в истории. До этого в последний раз сразу два пилота впервые поднялись на подиум по итогам Гран При Германии 1994 года. Этими пилотами были выступавшие за команду Ligier Оливье Панис и Эрик Бернар

Пьер Гасли и Карлос Сайнс поднялись на подиум впервые. Они стали 210-м и 211-м призером Гран При Формулы 1 в истории. До этого в последний раз сразу два пилота впервые поднялись на подиум по итогам Гран При Германии 1994 года. Этими пилотами были выступавшие за команду Ligier Оливье Панис и Эрик Бернар
7/24

Фотограф: Sutton Images

Ни один пилот не шел к первому подиуму так долго, как Карлос Сайнс. Испанец попал в призеры по итогам своей 101-й гонки (предыдущий рекорд принадлежал Мартину Брандлу, он взял подиум в 91-й гонке)

Ни один пилот не шел к первому подиуму так долго, как Карлос Сайнс. Испанец попал в призеры по итогам своей 101-й гонки (предыдущий рекорд принадлежал Мартину Брандлу, он взял подиум в 91-й гонке)
8/24

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ферстаппен, Гасли и Сайнс составили самый юный подиум в истории Ф1. Их средний возраст – 23 года, 8 месяцев и 13 дней. Таким образом, побит рекорд тройки Феттель-Ковалайнен Кубица (23 года, 11 месяцев и 16 дней), установленный на Гран При Италии-2008

Ферстаппен, Гасли и Сайнс составили самый юный подиум в истории Ф1. Их средний возраст – 23 года, 8 месяцев и 13 дней. Таким образом, побит рекорд тройки Феттель-Ковалайнен Кубица (23 года, 11 месяцев и 16 дней), установленный на Гран При Италии-2008
9/24

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пьер Гасли стал самым молодым французом, поднявшимся на подиум Ф1. Ему было 23 года, 9 месяцев и 10 дней. При этом в общем рейтинге самых молодых обладателей подиума он только 27-й

Пьер Гасли стал самым молодым французом, поднявшимся на подиум Ф1. Ему было 23 года, 9 месяцев и 10 дней. При этом в общем рейтинге самых молодых обладателей подиума он только 27-й
10/24

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

15 из 20-ти действующих пилотов Ф1 имеют в карьере хотя бы один подиум. Исключения составляют четыре новичка (Расселл, Норрис, Элбон, Джовинацци) и... Нико Хюлькенберг

15 из 20-ти действующих пилотов Ф1 имеют в карьере хотя бы один подиум. Исключения составляют четыре новичка (Расселл, Норрис, Элбон, Джовинацци) и... Нико Хюлькенберг
11/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Карлос Сайнс принес McLaren первый подиум с Гран При Австралии-2014. Тогда Кевин Магнуссен стал вторым, а Дженсон Баттон – третьим

Карлос Сайнс принес McLaren первый подиум с Гран При Австралии-2014. Тогда Кевин Магнуссен стал вторым, а Дженсон Баттон – третьим
12/24

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Испания стала третьей страной, чьи представители взяли 100 подиумов в Ф1 (97 у Фернандо Алонсо и по одному у Альфонсо де Портаго, Педро де ла Росы и Карлоса Сайнса). Рекорд принадлежит Великобритании – 681 подиум

Испания стала третьей страной, чьи представители взяли 100 подиумов в Ф1 (97 у Фернандо Алонсо и по одному у Альфонсо де Портаго, Педро де ла Росы и Карлоса Сайнса). Рекорд принадлежит Великобритании – 681 подиум
13/24

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Благодаря победе Ферстаппена и второму месту Гасли Honda сделала первый дубль в Ф1 с Гран При Японии 1991 года. Тогда Герхард Бергер был первым, а Айртон Сенна – вторым

Благодаря победе Ферстаппена и второму месту Гасли Honda сделала первый дубль в Ф1 с Гран При Японии 1991 года. Тогда Герхард Бергер был первым, а Айртон Сенна – вторым
14/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Honda преодолела отметку в 5 000 кругов во главе гонки (их стало 5 041). Но до рекорда Ferrari (15 212) японцам еще далеко

Honda преодолела отметку в 5 000 кругов во главе гонки (их стало 5 041). Но до рекорда Ferrari (15 212) японцам еще далеко
15/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Второе место Пьера Гасли стало лучшим результатом для Toro Rosso с победы Себастьяна Феттеля на Гран При Италии-2008. Команда из Фаэнцы взяла два подиума за сезон впервые со своего основания (под именем Minardi) в 1985 году

Второе место Пьера Гасли стало лучшим результатом для Toro Rosso с победы Себастьяна Феттеля на Гран При Италии-2008. Команда из Фаэнцы взяла два подиума за сезон впервые со своего основания (под именем Minardi) в 1985 году
16/24

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

С прошлогоднего Гран При Канады Макс Ферстаппен завоевал 18 подиумов, в то время как его напарники (Даниэль Риккардо, Пьер Гасли и Алекс Элбон по очереди) – ни одного. За это время Макс набрал 474 из 703 очков Red Bull (67,43 %), более чем в два раза обойдя партнеров

С прошлогоднего Гран При Канады Макс Ферстаппен завоевал 18 подиумов, в то время как его напарники (Даниэль Риккардо, Пьер Гасли и Алекс Элбон по очереди) – ни одного. За это время Макс набрал 474 из 703 очков Red Bull (67,43 %), более чем в два раза обойдя партнеров
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

С четвертым местом Кими Райкконена и пятой позицией Антонио Джовинацци Alfa Romeo добилась лучшего результата со времен BMW-Sauber (Роберт Кубица и Ник Хайдфельд показали такой же результат на Гран При Бельгии-2009)

С четвертым местом Кими Райкконена и пятой позицией Антонио Джовинацци Alfa Romeo добилась лучшего результата со времен BMW-Sauber (Роберт Кубица и Ник Хайдфельд показали такой же результат на Гран При Бельгии-2009)
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пятое место стало лучшим результатом в карьере Антонио Джовинацци

Пятое место стало лучшим результатом в карьере Антонио Джовинацци
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Став седьмым, Льюис Хэмилтон в 32-й раз подряд набрал очки и вплотную приблизился к собственному рекорду – 33 гонки в очках. Льюис завершил в топ-10 65 из 66 последних гонок

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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Сход Валттери Боттаса из-за технических проблем стал первым таким случаем для Mercedes после Гран При Австрии-2018. Тогда сошли и Боттас, и Хэмилтон

Сход Валттери Боттаса из-за технических проблем стал первым таким случаем для Mercedes после Гран При Австрии-2018. Тогда сошли и Боттас, и Хэмилтон
22/24

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

В результате столкновения с Шарлем Леклером Себастьян Феттель оформил третий сход в пяти последних гонках. Такого с ним не случалось с 2008 года

В результате столкновения с Шарлем Леклером Себастьян Феттель оформил третий сход в пяти последних гонках. Такого с ним не случалось с 2008 года
23/24

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Mercedes, Ferrari и Red Bull в сумме набрали лишь 31 очко за Гран При (25 у Ферстаппена и 6 у Хэмилтона). Это худший результат трех топ-команд после Гран При Венгрии-2012 (12 очков Феттеля и 4 Уэббера для Red Bull, 10 баллов у Алонсо и 2 у Массы из Ferrari и 1 очко Росберга для Mercedes – всего 29 баллов на три команды)

Mercedes, Ferrari и Red Bull в сумме набрали лишь 31 очко за Гран При (25 у Ферстаппена и 6 у Хэмилтона). Это худший результат трех топ-команд после Гран При Венгрии-2012 (12 очков Феттеля и 4 Уэббера для Red Bull, 10 баллов у Алонсо и 2 у Массы из Ferrari и 1 очко Росберга для Mercedes – всего 29 баллов на три команды)
24/24

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Антонио Джовинацци , Пьер Гасли , Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Alfa Romeo
Автор Бенжамен Винель

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