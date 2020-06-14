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Формула 1 / Новость

Рейтинг пилотов F1 2020: Феттель выше Леклера, Квят – десятый

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Рейтинг пилотов F1 2020: Феттель выше Леклера, Квят – десятый
Автор:
, редактор
14 июн. 2020 г., 10:52

Новый симулятор Формулы 1 расставил всех гонщиков по местам

Компания Codemasters, выпускающая официальные видеоигры по Формуле 1, представила нововведение 2020 года. В игре F1 2020, которая будет выпущена 10 июля, появится новый режим MyTeam, в котором игрок сможет руководить командой. Для этих целей, в игре появились карточки с характеристиками и рейтингами пилотов.

Всех гонщиков оценили по четырем параметрам: «Experience», зависящий от проведенных сезонов и помогающий совершенствовать пилота; «Race craft», влияющее на ведение гонщиком контактной борьбы; «Awareness», определяющая стабильность действий в сложной ситуации; и Pace, от которого зависит чистая скорость пилота.

Самый высокий рейтинг получил шестикратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон. Его оценили в 94 балла из 100 возможных. При этом пилот Mercedes обладает самым высоким чистым темпом (96), а по мастерству в борьбе уступает только Максу Ферстаппену (93 против 94). Голландец разделил второе место в рейтинге с Валттери Боттасом. Оба пилота набрали по 90 баллов, но за счет разных показателей.

 

Ферстаппен, помимо лидерства в показателе мастерства, стал лучшим по чистому темпу (96, наравне с Хэмилтоном). Однако получил низкий балл за опыт (64) и посредственный за выдержку (84). Боттаса же признали самым выдержанным гонщиком чемпионата (99 баллов!), он также вошел в топ-5 по чистому темпу (90) и опередил Ферстаппена в опыте (71).

Четвертое место в рейтинге досталось пилоту Ferrari Себастьяну Феттелю (89 баллов). Авторы игры высоко оценили его темп (94, третье место), мастерство (89) и опыт (88). Но для более высокой позиции немцу не хватило выдержки (81). 

 

А вот напарник Феттеля Шарль Леклер расположился только на седьмом месте. Монегаск набрал 86 баллов, несмотря на то, что опередил Феттеля по мастерству (92) и выдержке (82), а также стал одним из лидеров по темпу (93). Проведшего в Ф1 всего два сезона Леклера подвел показатель опыта (56). 

Между Феттелем и Леклером с 87 баллами расположились Даниэль Риккардо и Кими Райкконен. Австралийца особенно оценили за темп и мастерство (по 90 баллов), а финн получил лучший балл за опыт (98).

Россиянин Даниил Квят набрал 80 баллов, разделив десятое место еще с тремя пилотами. Создатели F1 2020 оценили мастерство (86) и темп (85) Квята, но поставили ему низкую оценку за выдержку (74). По общему показателю Даниил оказался наравне со своим напарником по AlphaTauri Пьером Гасли. Отметим, что они оба оказались выше гонщика Red Bull Алекса Элбона, у которого 79 баллов.

 

Худшим пилотом чемпионата по версии Codemasters стал единственный новичок 2020 года Николя Латифи из Williams. У него 64 балла. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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