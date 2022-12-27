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Формула 1 привыкает жить в условиях ограничений. Сейчас в спорте появляется все больше различных лимитов, а начинались они в свое время с количества моторов, которые можно использовать по ходу одного чемпионата. В 2011-м командам разрешили ставить на одну машину максимум восемь двигателей за сезон.

На фоне нынешних правил это выглядит просто царской щедростью. Сейчас ограничения куда строже и относятся не к силовой установке в сборе, а к ее компонентам:

блок внутреннего сгорания, турбина, тепловой мотор-генератор MGU-H, кинетический мотор-генератор MGU-K – по 3 за сезон;

батарея и контрольная электроника гибридной системы – по 2 за сезон;

система выхлопа – 8 за сезон.

За превышение этого количества, вне зависимости от причины, гонщик получает штраф – перестановку по стартовой решетке.

В прошедшем сезоне Ф1 автором своеобразного антирекорда стал Валттери Боттас. Если просуммировать компоненты, получится, что по ходу чемпионата гонщик вправе использовать в общей сложности 24 узла. Для финна из Alfa Romeo в 2022-м это значение достигло 37.

«Отличился» и Шарль Леклер – лидер Ferrari допустил превышение по всем компонентам без исключения. Неудивительно, что при постоянных стартах из глубины решетки монегаску было сложно бороться за титул.

С другой стороны, образцово-показательную надежность продемонстрировали Williams и Aston Martin – только им удалось уложиться в лимиты и вообще избежать штрафов. Даниэль Риккардо из McLaren также ни разу не терял стартовые позиции из-за перерасхода компонентов. Это явно говорит в пользу силовых установок Mercedes.

Ferrari и Alpine потребовалось на сезон по 12 моторов, Alfa Romeo и Haas – по 11, Red Bull – 10, Mercedes – 8. При этом важно помнить, что порой команды проводили тактические замены, чтобы получить свежий и более мощный двигатель даже ценой перестановки по решетке, хотя старый еще сохранял определенный ресурс.

Вот какую надежность продемонстрировали участники прошедшего чемпионата.

Количество использованных компонентов (пилоты)

Гонщик Мот (3) Тур (3) MGU-H (3) MGU-K (3) Бат (2) Эл (2) Вых (8) Расселл 4 4 4 4 3 3 4 Хэмилтон 4 4 4 4 2 2 4 Ферстаппен 5 4 4 4 3 3 7 Перес 5 3 3 3 2 2 7 Леклер 6 6 5 5 3 4 9 Сайнс 6 5 5 6 3 4 8 Риккардо 3 3 3 3 2 2 3 Норрис 4 4 4 3 3 3 5 Алонсо 6 5 5 4 4 4 6 Окон 6 4 4 4 4 4 7 Гасли 4 4 4 4 3 3 7 Цунода 6 6 6 6 3 3 7 Стролл 3 3 3 3 2 2 3 Феттель 3 3 3 3 2 2 3 Элбон 3 3 3 3 2 2 3 Латифи 3 3 3 3 2 2 3 Боттас 6 7 7 4 2 3 8 Чжоу 5 4 4 3 2 3 8 Магнуссен 6 5 5 4 2 2 8 Шумахер 5 4 4 4 2 3 8

Количество использованных компонентов (команды)

Гонщик Мот Тур MGU-H MGU-K Бат Эл Вых Mercedes 8 8 8 8 5 5 8 Red Bull 10 7 7 7 5 5 14 Ferrari 12 11 10 11 6 8 17 McLaren 7 7 7 6 5 5 8 Alpine 12 9 9 8 8 8 13 AlphaTauri 10 10 10 10 6 6 14 Aston Martin 6 6 6 6 4 4 6 Williams 6 6 6 6 4 4 6 Alfa Romeo 11 11 11 7 4 6 16 Haas 11 9 9 8 4 5 16 Количество использованных компонентов (производители)* Гонщик Мот (3) Тур (3) MGU-H (3) MGU-K (3) Бат (2) Эл (2) Вых (8) Mercedes (8 машин) 27 / 3,4 27 / 3,4 27 / 3,4 26 / 3,3 18 / 2,3 18 / 2,3 28 / 3,5 Red Bull (4 машины) 20 / 5 17 / 4,3 17 / 4,3 17 / 4,3 11 / 2,7 11 / 2,7 28 / 7 Ferrari (6 машин) 34 / 5,7 31 / 5,2 30 / 5 26 / 4,3 14 / 2,3 19 / 3,2 49 / 8,2 Alpine (2 машины) 12 / 6 9 / 4,5 9 / 4,5 8 / 4 8 / 4 8 / 4 13 / 6,5 *в числителе – абсолютный показатель, в знаменателе – относительный, в расчете на одну машину Читайте также: Источник: Ф1 озаботилась штрафами за установку лишних моторов

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