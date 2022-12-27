Рейтинг надежности. Какая команда чаще всего меняла моторы в сезоне-2022
Мы свели в одну таблицу данные о количестве использованных компонентов силовых установок в прошедшем сезоне
Формула 1 привыкает жить в условиях ограничений. Сейчас в спорте появляется все больше различных лимитов, а начинались они в свое время с количества моторов, которые можно использовать по ходу одного чемпионата. В 2011-м командам разрешили ставить на одну машину максимум восемь двигателей за сезон.
На фоне нынешних правил это выглядит просто царской щедростью. Сейчас ограничения куда строже и относятся не к силовой установке в сборе, а к ее компонентам:
- блок внутреннего сгорания, турбина, тепловой мотор-генератор MGU-H, кинетический мотор-генератор MGU-K – по 3 за сезон;
- батарея и контрольная электроника гибридной системы – по 2 за сезон;
- система выхлопа – 8 за сезон.
За превышение этого количества, вне зависимости от причины, гонщик получает штраф – перестановку по стартовой решетке.
В прошедшем сезоне Ф1 автором своеобразного антирекорда стал Валттери Боттас. Если просуммировать компоненты, получится, что по ходу чемпионата гонщик вправе использовать в общей сложности 24 узла. Для финна из Alfa Romeo в 2022-м это значение достигло 37.
«Отличился» и Шарль Леклер – лидер Ferrari допустил превышение по всем компонентам без исключения. Неудивительно, что при постоянных стартах из глубины решетки монегаску было сложно бороться за титул.
С другой стороны, образцово-показательную надежность продемонстрировали Williams и Aston Martin – только им удалось уложиться в лимиты и вообще избежать штрафов. Даниэль Риккардо из McLaren также ни разу не терял стартовые позиции из-за перерасхода компонентов. Это явно говорит в пользу силовых установок Mercedes.
Ferrari и Alpine потребовалось на сезон по 12 моторов, Alfa Romeo и Haas – по 11, Red Bull – 10, Mercedes – 8. При этом важно помнить, что порой команды проводили тактические замены, чтобы получить свежий и более мощный двигатель даже ценой перестановки по решетке, хотя старый еще сохранял определенный ресурс.
Вот какую надежность продемонстрировали участники прошедшего чемпионата.
Количество использованных компонентов (пилоты)
|Гонщик
|Мот (3)
|Тур (3)
|MGU-H (3)
|MGU-K (3)
|Бат (2)
|Эл (2)
|Вых (8)
|Расселл
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|Хэмилтон
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|4
|Ферстаппен
|5
|4
|4
|4
|3
|3
|7
|Перес
|5
|3
|3
|3
|2
|2
|7
|Леклер
|6
|6
|5
|5
|3
|4
|9
|Сайнс
|6
|5
|5
|6
|3
|4
|8
|Риккардо
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Норрис
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|5
|Алонсо
|6
|5
|5
|4
|4
|4
|6
|Окон
|6
|4
|4
|4
|4
|4
|7
|Гасли
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|7
|Цунода
|6
|6
|6
|6
|3
|3
|7
|Стролл
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Феттель
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Элбон
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Латифи
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Боттас
|6
|7
|7
|4
|2
|3
|8
|Чжоу
|5
|4
|4
|3
|2
|3
|8
|Магнуссен
|6
|5
|5
|4
|2
|2
|8
|Шумахер
|5
|4
|4
|4
|2
|3
|8
Количество использованных компонентов (команды)
|Гонщик
|Мот
|Тур
|MGU-H
|MGU-K
|Бат
|Эл
|Вых
|Mercedes
|8
|8
|8
|8
|5
|5
|8
|Red Bull
|10
|7
|7
|7
|5
|5
|14
|Ferrari
|12
|11
|10
|11
|6
|8
|17
|McLaren
|7
|7
|7
|6
|5
|5
|8
|Alpine
|12
|9
|9
|8
|8
|8
|13
|AlphaTauri
|10
|10
|10
|10
|6
|6
|14
|Aston Martin
|6
|6
|6
|6
|4
|4
|6
|Williams
|6
|6
|6
|6
|4
|4
|6
|Alfa Romeo
|11
|11
|11
|7
|4
|6
|16
|Haas
|11
|9
|9
|8
|4
|5
|16
Количество использованных компонентов (производители)*
|Гонщик
|Мот (3)
|Тур (3)
|MGU-H (3)
|MGU-K (3)
|Бат (2)
|Эл (2)
|Вых (8)
|Mercedes (8 машин)
|27 / 3,4
|27 / 3,4
|27 / 3,4
|26 / 3,3
|18 / 2,3
|18 / 2,3
|28 / 3,5
|Red Bull (4 машины)
|20 / 5
|17 / 4,3
|17 / 4,3
|17 / 4,3
|11 / 2,7
|11 / 2,7
|28 / 7
|Ferrari (6 машин)
|34 / 5,7
|31 / 5,2
|30 / 5
|26 / 4,3
|14 / 2,3
|19 / 3,2
|49 / 8,2
|Alpine (2 машины)
|12 / 6
|9 / 4,5
|9 / 4,5
|8 / 4
|8 / 4
|8 / 4
|13 / 6,5
*в числителе – абсолютный показатель, в знаменателе – относительный, в расчете на одну машину
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