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Формула 1 Новости

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

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Кто лидирует в паре Red Bull и Mercedes – непонятно

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Мощность моторов стала острой темой в Формуле 1 в последние недели, несмотря на то, что возможность доработки силовых установок сильно ограничена. В Mercedes заявляли, что болиды Red Bull стали значительно быстрее на прямых, и связывали это с обновлением двигателей Honda во Франции.

В Red Bull какое-либо нарушение регламента полностью опровергли. Однако Auto Motor und Sport уверяет, что на последних этапах Honda действительно стала выдавать больше мощности. Это было подтверждено разницей между болидами Пьера Гасли с новым мотором и Юки Цуноды со старым. 

Правда, это вовсе не значит, что Honda увеличила мощность силовых установок. Как мы уже писали, японцы сделали свои силовые установки надежнее, что могло позволить Red Bull и AlphaTauri изменить их картографию и выжимать больше мощности без опасения поломки. 

Кроме того, во Франции Honda произвела в Red Bull первую замену силовых установок за сезон. Возможно, прошлые моторы просто износились и уже не давали такой мощности. как свежие. 

На Гран При Франции Red Bull уже превосходила Mercedes по скорости на прямых. Босс австрийцев Кристиан Хорнер связал это с задним крылом, назвав крыло Mercedes «амбарными воротами». Отчасти слова Хорнера подтвердило то, что самой быстрой машиной на прямых во Франции был McLaren. Это связано с конструкцией крыла команды, которая при использовании DRS дает больше выгод, чем крыло конкурентов. Поэтому максимальную скорость McLaren показывал в квалификации, когда использовать DRS можно на каждом круге, а не в гонке, где такая возможность ограничена.

Что с Renault и Ferrari?

Два других производителя двигателей по-прежнему отстают в мощности. Дефицит Renault в AMuS оценили в 20-25 л.с. Это связано с тем, что французский производитель решил не обновлять силовую установку по ходу сезона и сэкономить токены на апгрейды, чтобы подготовить полностью новый мотор к 2022 году. 

Ferrari же смогла существенно сократить отставание в сравнении с прошлым годом, но все равно проигрывает 25-30 л.с. В Скудерии рассчитывают полностью ликвидировать отставание к следующему сезону.

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