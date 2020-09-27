Редкий штраф, выписанный Хэмилтону, помог Боттасу победить в Сочи
Даниил Квят благодаря неудачам соперников, успешной тактике и паре обгонов провел одну из лучших гонок в сезоне
Валттери Боттас одержал победу в Гран При России. Этот успех стал для финского пилота вторым в этом сезоне – и вторым на трассе в Олимпийском парке.
Судьбу гонки по сути решили действия судей в отношении Льюиса Хэмилтона. Британский пилот стартовал с поул-позиции и сохранил лидерство в дебюте гонки – однако на первых кругах появилась информация о выписанных Хэмилтону штрафах. Судьи посчитали, что по пути на стартовую решетку гонщик дважды отработал старт в не предназначенной для этого зоне – и лидер чемпионата мира получил два 5-секундных штрафа, которые отбыл по ходу своего пит-стопа. В итоге Хэмилтон финишировал 3-м – а между двумя Mercedes на финиш приехал Макс Ферстаппен, который провел очередную спокойную гонку.
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«Лучшим из остальных» стал Серхио Перес. Мексиканец финишировал на той же позиции, с которой стартовал – но это вовсе не значит, что он был 4-м всю гонку: на старте Перес пропустил вперед обоих пилотов Renault. Даниэля Риккардо пилот Racing Point опередил на трассе еще до начала волны пит-стопов. А в борьбе с Эстебаном Оконом на руку Пересу сыграло то, что француз после переобувания уперся в Себастьяна Феттеля, не сразу смог опередить пилота Ferrari и потерял на этом время.
Даниил Квят закончил домашний Гран При на 8-м месте – таким образом, в двух последних гонках россиянин показал два лучших результата в сезоне. Этому не помешал традиционно слабый старт – Квят пропустил вперед обоих пилотов Haas, стоявших на старте на 5 и 7 позиций ниже россиянина.
Неудачи соперников и совершенные Даниилом обгоны помогли ему пробиться в первую десятку еще в первой четверти гонки. Квят был одним из всего двух пилотов, кто начал гонку на наиболее жестких шинах – благодаря чему в середине гонки дважды поднимался на 3-ю позицию. Выбранная тактика не позволила россиянину радикально улучшить свое положение – но помогла оказаться впереди товарища по команде, стартовавшего парой позиций выше на мягких шинах.
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Cразу двумя инцидентами был отмечен первый круг гонки – сошли Лэнс Стролл и Карлос Сайнс. Автомобиль канадца ушел в занос при проезде поребрика на выходе из поворота (позже Стролл обвинил в случившемся Шарля Леклера) – испанец же попал в не самую обычную аварию. Запоздав с торможением на подходе ко второму повороту, Сайнс съехал в асфальтовую зону безопасности и попытался вернуться на трассу прописанным судьями маршрутом – через ретардер из пластиковых блоков. Траекторию в этом месте пролегает мимо отбойника – и в стремлении минимизировать потери пилот McLaren потерял осторожность, зацепил стену передним колесом и сломал подвеску.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|7.729
|7.729
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|22.729
|15.000
|4
|Серхио Перес
|Racing Point
|30.558
|7.829
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|52.065
|21.507
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'02.186
|10.121
|7
|Эстебан Окон
|Renault
|1'08.006
|5.820
|8
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|1'08.740
|0.734
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1'29.766
|21.026
|10
|Александр Элбон
|Red Bull
|1'37.860
|8.094
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1 Lap
|1 Lap
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1 Lap
|1.910
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1 Lap
|1.048
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1 Lap
|0.872
|15
|Ландо Норрис
|McLaren
|1 Lap
|9.837
|16
|Николя Латифи
|Williams
|1 Lap
|27.691
|17
|Ромен Грожан
|Haas
|1 Lap
|1.041
|18
|Джордж Расселл
|Williams
|1 Lap
|27.287
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Автор
|Кирилл Качнов