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Формула 1 / Гран При России / Отчет о гонке

Редкий штраф, выписанный Хэмилтону, помог Боттасу победить в Сочи

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Редкий штраф, выписанный Хэмилтону, помог Боттасу победить в Сочи
Автор:
, Главный редактор

Даниил Квят благодаря неудачам соперников, успешной тактике и паре обгонов провел одну из лучших гонок в сезоне

Валттери Боттас одержал победу в Гран При России. Этот успех стал для финского пилота вторым в этом сезоне – и вторым на трассе в Олимпийском парке.

Судьбу гонки по сути решили действия судей в отношении Льюиса Хэмилтона. Британский пилот стартовал с поул-позиции и сохранил лидерство в дебюте гонки – однако на первых кругах появилась информация о выписанных Хэмилтону штрафах. Судьи посчитали, что по пути на стартовую решетку гонщик дважды отработал старт в не предназначенной для этого зоне – и лидер чемпионата мира получил два 5-секундных штрафа, которые отбыл по ходу своего пит-стопа. В итоге Хэмилтон финишировал 3-м – а между двумя Mercedes на финиш приехал Макс Ферстаппен, который провел очередную спокойную гонку.

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 «Лучшим из остальных» стал Серхио Перес. Мексиканец финишировал на той же позиции, с которой стартовал – но это вовсе не значит, что он был 4-м всю гонку: на старте Перес пропустил вперед обоих пилотов Renault. Даниэля Риккардо пилот Racing Point опередил на трассе еще до начала волны пит-стопов. А в борьбе с Эстебаном Оконом на руку Пересу сыграло то, что француз после переобувания уперся в Себастьяна Феттеля, не сразу смог опередить пилота Ferrari и потерял на этом время.

Даниил Квят закончил домашний Гран При на 8-м месте – таким образом, в двух последних гонках россиянин показал два лучших результата в сезоне. Этому не помешал традиционно слабый старт – Квят пропустил вперед обоих пилотов Haas, стоявших на старте на 5 и 7 позиций ниже россиянина.

Неудачи соперников и совершенные Даниилом обгоны помогли ему пробиться в первую десятку еще в первой четверти гонки. Квят был одним из всего двух пилотов, кто начал гонку на наиболее жестких шинах – благодаря чему в середине гонки дважды поднимался на 3-ю позицию. Выбранная тактика не позволила россиянину радикально улучшить свое положение – но помогла оказаться впереди товарища по команде, стартовавшего парой позиций выше на мягких шинах.  

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Cразу двумя инцидентами был отмечен первый круг гонки – сошли Лэнс Стролл и Карлос Сайнс. Автомобиль канадца ушел в занос при проезде поребрика на выходе из поворота (позже Стролл обвинил в случившемся Шарля Леклера) – испанец же попал в не самую обычную аварию. Запоздав с торможением на подходе ко второму повороту, Сайнс съехал в асфальтовую зону безопасности и попытался вернуться на трассу прописанным судьями маршрутом – через ретардер из пластиковых блоков. Траекторию в этом месте пролегает мимо отбойника – и в стремлении минимизировать потери пилот McLaren потерял осторожность, зацепил стену передним колесом и сломал подвеску.

 

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 7.729 7.729
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 22.729 15.000
4 Mexico Серхио Перес Racing Point 30.558 7.829
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 52.065 21.507
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'02.186 10.121
7 France Эстебан Окон Renault 1'08.006 5.820
8 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 1'08.740 0.734
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'29.766 21.026
10 Thailand Александр Элбон Red Bull 1'37.860 8.094
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1 Lap 1 Lap
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1 Lap 1.910
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1 Lap 1.048
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1 Lap 0.872
15 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1 Lap 9.837
16 Canada Николя Латифи Williams 1 Lap 27.691
17 France Ромен Грожан Haas 1 Lap 1.041
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1 Lap 27.287
  Spain Карлос Сайнс McLaren    
  Canada Лэнс Стролл Racing Point    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Автор Кирилл Качнов

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