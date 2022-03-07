Три команды Ф1 определили график работы на тестах в Бахрейне
За три дня до старта заездов Red Bull, Aston martin и Williams уже решили, кто из их пилотов когда сядет за руль
На этой неделе команды Ф1 продолжат подготовку к новому сезону на трассе в Сахире. Заезды стартуют в четверг, 10 марта, и пройдут на протяжении трех дней.
Williams и Aston Martin уже официально опубликовали в социальных сетях свое расписание – первая решила отдать каждому гонщику по одному полному дню, а субботу поделить между ними поровну. Вторая же планирует проводить пересменку каждый день во время обеденной паузы.
О планах Red Bull известно лишь из публикации сетевого издания RacingNews365. Его источники говорят, что график будет таким же, как в Барселоне – с одним целым днем и одной половинкой для Макса Ферстаппена и Серхио Переса.
Вот как выглядят графики работы гонщиков.
Расписание тестов Формулы 1 в Бахрейне
|Команда
|10 марта, четверг
|11 марта, пятница
|12 марта, суббота
|Williams
|Алекс Элбон
|Николя Латифи
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Николя Латифи (утро)
Алекс Элбон (день)
|Aston Martin
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Себастьян Феттель (утро)
Лэнс Стролл (день)
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Себастьян Феттель (утро)
Лэнс Стролл (день)
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Лэнс Стролл (утро)
Себастьян Феттель (день)
|Red Bull
|
Серхио Перес
|
Макс Ферстаппен
|
Макс Ферстаппен (утро)
Серхио Перес (день)
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