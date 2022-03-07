Три команды Ф1 определили график работы на тестах в Бахрейне

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На этой неделе команды Ф1 продолжат подготовку к новому сезону на трассе в Сахире. Заезды стартуют в четверг, 10 марта, и пройдут на протяжении трех дней.

Williams и Aston Martin уже официально опубликовали в социальных сетях свое расписание – первая решила отдать каждому гонщику по одному полному дню, а субботу поделить между ними поровну. Вторая же планирует проводить пересменку каждый день во время обеденной паузы.

О планах Red Bull известно лишь из публикации сетевого издания RacingNews365. Его источники говорят, что график будет таким же, как в Барселоне – с одним целым днем и одной половинкой для Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

Вот как выглядят графики работы гонщиков.

Расписание тестов Формулы 1 в Бахрейне

Команда 10 марта, четверг 11 марта, пятница 12 марта, суббота Williams Алекс Элбон Николя Латифи Николя Латифи (утро) Алекс Элбон (день) Aston Martin Себастьян Феттель (утро) Лэнс Стролл (день) Себастьян Феттель (утро) Лэнс Стролл (день) Лэнс Стролл (утро) Себастьян Феттель (день) Red Bull Серхио Перес Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен (утро) Серхио Перес (день)