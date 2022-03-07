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Формула 1 Новости

Три команды Ф1 определили график работы на тестах в Бахрейне

За три дня до старта заездов Red Bull, Aston martin и Williams уже решили, кто из их пилотов когда сядет за руль

Три команды Ф1 определили график работы на тестах в Бахрейне
Кемаль Шенгюл
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На этой неделе команды Ф1 продолжат подготовку к новому сезону на трассе в Сахире. Заезды стартуют в четверг, 10 марта, и пройдут на протяжении трех дней. 

Williams и Aston Martin уже официально опубликовали в социальных сетях свое расписание – первая решила отдать каждому гонщику по одному полному дню, а субботу поделить между ними поровну. Вторая же планирует проводить пересменку каждый день во время обеденной паузы. 

О планах Red Bull известно лишь из публикации сетевого издания RacingNews365. Его источники говорят, что график будет таким же, как в Барселоне – с одним целым днем и одной половинкой для Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

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Вот как выглядят графики работы гонщиков.  

Расписание тестов Формулы 1 в Бахрейне 

Команда 10 марта, четверг 11 марта, пятница 12 марта, суббота
Williams Thailand Алекс Элбон Canada Николя Латифи

Canada Николя Латифи (утро)

Thailand Алекс Элбон (день)
Aston Martin

Germany Себастьян Феттель (утро)

Canada Лэнс Стролл (день)

Germany Себастьян Феттель (утро)

Canada Лэнс Стролл (день)

Canada Лэнс Стролл (утро)

Germany Себастьян Феттель (день)
Red Bull

Mexico Серхио Перес

Netherlands Макс Ферстаппен

Netherlands Макс Ферстаппен (утро)

Mexico Серхио Перес (день)
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