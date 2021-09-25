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Формула 1 / Гран При России Новости

Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики

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Хельмут Марко уверен, что Хэмилтон не обойдется без четвертого мотора

Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики

Макс Ферстаппен стартует с последнего ряда на Гран При России из-за замены силовой установки, которая стала для голландца уже четвертой в сезоне. Такая замена предполагалась для Ферстаппена в Сочи, однако ожидалось, что менять мотор будут в субботу после квалификации, а не в пятницу между тренировками.

Советник Red Bull Хельмут Марко объяснил, что спешка была вызвана дождливым прогнозом погоды на субботу и желанием команды обкатать новую силовую установку в сухую погоду.

«Мы хотели опробовать новый мотор на сухой трассе, – цитирует Марко AMuS. – Нам требуется больше времени, чем Mercedes, на то, чтобы его откалибровать. И мы не хотели делать это под дождем».

В отличие от Ферстаппена, его главный соперник по чемпионате Льюис Хэмилтон еще не нарушил лимита в три мотора за сезон. Но Марко ждет, что это произойдет на одном из трех ближайших этапов:

«Мы полагаем, что Mercedes получит штраф в Турции, Мексике или США. По тем же причинам, что мы в Сочи».

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