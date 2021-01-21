Red Bull ждет решения FIA по заморозке моторов до конца января

В прошлом году Honda объявила о решении покинуть Формулу 1 в конце сезона-2021. Это оставило Red Bull и AlphaTauri без поставщика силовых установок на последующие сезоны, но австрийцы нашли выход.

Red Bull договорился с Honda о том, что продолжит использовать ее двигатели, но производить их будет самостоятельно. Как сообщил советник RBR Хельмут Марко, стороны уже согласовали все условия: «Мы уже все утрясли, все готово».

Последним препятствием на пути Red Bull остается заморозка двигателей. Так как команда не сможет вести разработку силовых установок самостоятельно, она настаивает на том, чтобы их доработка была запрещена до введения нового регламента в 2025-м или 2026-м году. Этот вопрос пока не решен.

«Мы ждем ответа от FIA на следующей неделе. Они должны все для нас прояснить», – цитирует Марко Auto Motor und Sport.

При этом советник Red Bull уверен, что заморозка моторов пойдет на пользу всей Формуле 1: «У нас есть потолок бюджетов. Мы обсуждаем ограничение зарплат пилотов. И только моторы остаются без ограничений. Тенденция явно идет к тому, что в 2025 у нас будут новые правила относительно двигателей. Нынешние моторы получились очень дорогими и нет смысла их дальше разрабатывать».

Нынешние правила относительно двигателей действуют с 2014 года, когда Ф1 перешла на гибридные силовые установки.