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Red Bull использует моторы Honda с 2019 года – даже когда компания ушла из Ф1 в конце 2021-го, она передала команде свои технологии и продолжает оказывать техническую поддержку.

Однако самостоятельно заниматься силовыми установками без поддержки крупного производителя – не самое простое дело, особенно с учетом довольно сильных изменений в регламенте, которые начнут действовать с сезона-2026.

В Red Bull пробовали договориться с Porsche и почти объявили о партнерстве – но в итоге этот проект так и не стал реальностью. На презентации, которая прошла в пятницу в Нью-Йорке, «Быки» объявили о стратегическом партнерстве с Ford.

Однако этот проект стартует только через три года, а до той поры Red Bull продолжит работать с Honda. Репортеры поинтересовались у главы команды Кристиана Хорнера, не приведет ли такой выбор к охлаждению с японцами.

«У нас прекрасные отношения с Honda, – ответил тот. – Мы добились вместе множества успехов. И эти отношения сохранятся до конца 2025 года. Как команда, так и Honda сделают все возможное, чтобы добиться в рамках этого сотрудничества новых успехов.

Признаюсь, мы искали возможность продолжить отношения после 2025 года. Но оказалось, что это слишком сложная задача».

В день презентации Red Bull FIA опубликовала список производителей, которые будут строить силовые установки для Ф1 по регламенту 2026 года. В него вошли как Honda, как и Red Bull Ford.

«Это не значит, что у нас [с Honda] останутся какие-то взаимные обязательства после 2026 года, – пояснил Кристиан. – Разумеется, мы желаем Honda успехов в будущем.

Есть большая разница между двумя поколениями моторов. По поводу будущих RB Powertrain взаимодействует с Ford, по нынешним тесно работает с Honda, чтобы получить максимум от силовых установок, которые имеют омологацию до конца 2025 года».

Логотип Honda на Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Также Хорнер рассказал, что диалог с американским концерном стартовал еще в тот момент, когда продолжались переговоры с Porsche.

«Мы сразу поняли друг друга, – объяснил глава Red Bull Racing. – Все началось с какого-то сиюминутного общения в тот момент, когда мы еще искали варианты с Porsche и Honda.

Знаете, нам [с Ford] сразу удалось ощутить сходство взглядов и интересов. После этого переговоры проходили очень просто, так как было понятно, что обе стороны одинаково смотрят на ситуацию, а наши интересы дополняют друг друга.

Это стратегическое партнерство, которое полностью отвечает интересам Red Bull с точки зрения силовых установок. Оно возвращает в Ф1 невероятный бренд, а нам открывает еще больше возможностей на рынке США, а также дает доступ к серьезным наработкам по электромобилям, которые есть у Ford».

Дополнительная информация: Федерико Фатурос