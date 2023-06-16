Red Bull запретила Ферстаппену участвовать в демо-заездах Ф1 на «Нордшляйфе»
Как признался пилот, Хельмут Марко выступил против того, чтобы он садился за руль на трассе, прозванной «Зеленым адом»
Еще в апреле Red Bull Racing анонсировала, что ее запасной гонщик Даниэль Риккардо проведет демонстрационные заезды на знаменитой «Северной петле» «Нюрбургринга». На этой неделе стало известно, что компанию австралийцу составит Себастьян Феттель, который сядет за руль машины Ф1 впервые после ухода из чемпионата мира.
Накануне Гран При Канады репортеры поинтересовались у Макса Ферстаппена, почему действующий чемпион не использовал эту возможность, чтобы тоже проехать по культовой трассе.
«Я хотел, но Хельмут [Марко, гоночный консультант] запретил мне, – признался голландец. – Он знал, что я обязательно поеду там на пределе. И мне самому очень этого хотелось».
Макс дал понять, что мог попробовать добиться своего, учитывая положение в команде – однако предпочел не делать этого.
«Мне не хотелось создавать сложности на ровном месте, – объяснил действующий чемпион мира. – Я слышал, как они обсуждают этот вопрос, подошел к их столу, но Хельмут сразу сказал: "Нет, нет, нет, ты туда не поедешь"».
Макс добавил, что если бы сел за руль на «Нордшляйфе», то не думал бы ни о каких шоу-заездах и обязательно постарался бы перекрыть рекорд 25-километровой трассы. Сейчас это 5:19,55, такое время в 2018 году показал Тимо Берхнард на доработанном спорткаре Porsche 919 Hybrid Evo.
«Я бы точно попробовал, – сказал Ферстаппен. – Хотя для этого нужны не демонстрационные шины [на которых команды обязаны проводить подобные мероприятия], а полноценные гоночные. Жаль, что их нельзя поставить».
Он добавил: «Понятно, что это рискованная затея. Хотя тут многое зависит от того, как именно ты улетишь в барьер. Конечно, изначально никто такого не планирует, но…
Впрочем, однажды я все же проеду там. В идеале, конечно, было бы сделать это на машине Ф1. Но если организовать такое не получится, то техника GT3 тоже вполне подойдет».
Шоу-заезды Red Bull на «Нюрбургринге» пройдут в сентябре этого года. Риккардо будет пилотировать машину RB8 2012 года, Феттель проедет на машине из собственной коллекции – чемпионской RB7 из 2011-го.
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