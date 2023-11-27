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Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Невероятные успехи в прошедшем чемпионате привели к тому, что вступительный взнос для команды из Милтон-Кинса составит $7,4 миллиона

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Победный финиш Макса Ферстаппена, Red Bull RB19

Red Bull Racing переписала большинство исторических рекордов Формулы 1, одержав 21 победу в 22 Гран При и завоевав 860 очков. 

Но в Больших Призах за любые успехи приходится платить: в Договоре Согласия указано, что вступительный взнос для команд на новый сезон определяется результатами предыдущего. 

Изначально, в 2013 году, сумма платежа состояла из фиксированной части в $500 тысяч и надбавки в $5 тысяч за каждое заработанное в минувшем сезоне очко (для чемпиона эта величина составляла $6 тысяч за каждое очко).

С тех пор инфляция сделала эти цифры не столь красивыми – для расчета на 2024 год соответствующие суммы составляют уже $657 837  / $6575 / $7893. 

Это означает, что общая величина взноса для Red Bull составит $7 445 817 – даже больше, чем прошлогодний штраф за перерасход. Совершить платеж в FIA необходимо до 10 декабря. 

Mercedes и Ferrari в сумме заплатят меньше, чем RBR.

Глава команды Кристиан Хорнер по просьбе Motorsport.com прокомментировал рекордный размер платежа: «Эта такая проблема, с которой приятно иметь дело. Ведь размер счета определяется количеством заработанных очков. Хорошо хоть, эта сумма не подпадает под лимит бюджетов. 

Но да, придется отправить в FIA чек на кругленькую сумму».

Величина взносов команд Ф1 за участие в сезоне-2024 

Команда

Очки в 2023-м 

Сумма, $

Austria Red Bull Racing

860 

7 445 817 

Germany Mercedes 

409 

3 347 012 

Italy Ferrari 

406 

3 327 287 

United Kingdom McLaren 

302 

2 643 487 

United Kingdom Aston Martin 

280 

2 498 837 

France Alpine 

120 

1 446 837 

United Kingdom Williams 

28 

841 937 

Italy AlphaTauri 

25 

822 212 

Switzerland Sauber 

16 

763 037 

United States Haas 

12 

736 737 
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Говоря о том, сильно ли он расстроен тем, что не получилось добиться исторического достижения и выиграть все Гран При сезона, Кристиан отметил: «Нет. Это дает тебе мотивацию бороться дальше. Кроме того, это был полезный урок, как быстро все может поменяться. Уик-энд в Сингапуре [где Red Bull потерпела поражение] оказался особенным. 

Я никогда не мечтал [по победе во всех этапах сезона], но в нынешнем сезоне меня начали спрашивать об этом уже после третьей гонки. Но одержать 21 победу из 22 возможных – это нечто. Макс лидировал в общей сложности более 1000 кругов и  выиграл 19 раз. Мы побили рекорд McLaren из 1988 года, перекрыли достижение Себа [Феттеля] из 2013-го по проценту побед.  

Эта машина точно останется в истории очень надолго как самая успешная в Формуле 1». 

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