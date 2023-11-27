Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024
Невероятные успехи в прошедшем чемпионате привели к тому, что вступительный взнос для команды из Милтон-Кинса составит $7,4 миллиона
Red Bull Racing переписала большинство исторических рекордов Формулы 1, одержав 21 победу в 22 Гран При и завоевав 860 очков.
Но в Больших Призах за любые успехи приходится платить: в Договоре Согласия указано, что вступительный взнос для команд на новый сезон определяется результатами предыдущего.
Изначально, в 2013 году, сумма платежа состояла из фиксированной части в $500 тысяч и надбавки в $5 тысяч за каждое заработанное в минувшем сезоне очко (для чемпиона эта величина составляла $6 тысяч за каждое очко).
С тех пор инфляция сделала эти цифры не столь красивыми – для расчета на 2024 год соответствующие суммы составляют уже $657 837 / $6575 / $7893.
Это означает, что общая величина взноса для Red Bull составит $7 445 817 – даже больше, чем прошлогодний штраф за перерасход. Совершить платеж в FIA необходимо до 10 декабря.
Mercedes и Ferrari в сумме заплатят меньше, чем RBR.
Глава команды Кристиан Хорнер по просьбе Motorsport.com прокомментировал рекордный размер платежа: «Эта такая проблема, с которой приятно иметь дело. Ведь размер счета определяется количеством заработанных очков. Хорошо хоть, эта сумма не подпадает под лимит бюджетов.
Но да, придется отправить в FIA чек на кругленькую сумму».
Величина взносов команд Ф1 за участие в сезоне-2024
|
Команда
|
Очки в 2023-м
|
Сумма, $
|
Red Bull Racing
|
860
|
7 445 817
|
Mercedes
|
409
|
3 347 012
|
Ferrari
|
406
|
3 327 287
|
McLaren
|
302
|
2 643 487
|
Aston Martin
|
280
|
2 498 837
|
Alpine
|
120
|
1 446 837
|
Williams
|
28
|
841 937
|
AlphaTauri
|
25
|
822 212
|
Sauber
|
16
|
763 037
|
Haas
|
12
|
736 737
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки
Говоря о том, сильно ли он расстроен тем, что не получилось добиться исторического достижения и выиграть все Гран При сезона, Кристиан отметил: «Нет. Это дает тебе мотивацию бороться дальше. Кроме того, это был полезный урок, как быстро все может поменяться. Уик-энд в Сингапуре [где Red Bull потерпела поражение] оказался особенным.
Я никогда не мечтал [по победе во всех этапах сезона], но в нынешнем сезоне меня начали спрашивать об этом уже после третьей гонки. Но одержать 21 победу из 22 возможных – это нечто. Макс лидировал в общей сложности более 1000 кругов и выиграл 19 раз. Мы побили рекорд McLaren из 1988 года, перекрыли достижение Себа [Феттеля] из 2013-го по проценту побед.
Эта машина точно останется в истории очень надолго как самая успешная в Формуле 1».
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