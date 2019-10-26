Red Bull заменила Элбону шасси после пятничной аварии
После анализа последствий аварии во второй тренировке команда решила воспользоваться запасным монококом.
Дневная пятничная сессия на трассе братьев Родригес запомнилась аварией Алекса Элбона – пилот Red Bull, никогда прежде не выступавший в Мексике, после пяти кругов ошибся на втором секторе и задел ограждение.
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Авария не выглядела серьезной, но машину не удалось отремонтировать до конца заездов, а в субботу стало известно, что Red Bull предпочла заменить шасси.
В 7:16 утра по местному времени (15:16 по московскому) был опубликован документ FIA за №15, подтверждающий этот факт. Чтобы использоваться в дальнейшим, вновь собранная машина должна пройти техническую инспекцию.
Так как замена произведена до начала квалификации, никакого штрафа за нее гонщик не получит.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
Red Bull заменила Элбону шасси после пятничной аварии
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