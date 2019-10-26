Red Bull заменила Элбону шасси после пятничной аварии

Дневная пятничная сессия на трассе братьев Родригес запомнилась аварией Алекса Элбона – пилот Red Bull, никогда прежде не выступавший в Мексике, после пяти кругов ошибся на втором секторе и задел ограждение.

Авария не выглядела серьезной, но машину не удалось отремонтировать до конца заездов, а в субботу стало известно, что Red Bull предпочла заменить шасси.

В 7:16 утра по местному времени (15:16 по московскому) был опубликован документ FIA за №15, подтверждающий этот факт. Чтобы использоваться в дальнейшим, вновь собранная машина должна пройти техническую инспекцию.

Так как замена произведена до начала квалификации, никакого штрафа за нее гонщик не получит.