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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Red Bull заказала больше шин Soft на финал сезона, чем главные соперники

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Red Bull заказала больше шин Soft на финал сезона, чем главные соперники
Автор:
19 нояб. 2019 г., 09:03

Формула 1 раскрыла предпочтения команд Ф1 по шинам на последний этап сезона в Абу-Даби.

На «Яс-Марину» Pirelli привезет самые мягкие шины из своей линейки – составы С3, С4 и С5. В этом году C5 прежде использовался только на трех Гран При – в Монако, Канаде и Сингапуре.

Команды сделали схожий выбор шин – по одному-двум комплектам Hard и трем-четырем Medium. Только пилотам Red Bull, Toro Rosso и Williams заказали по девять комплектов самой мягкой резины. При этом у Пьера Гасли и Джорджа Расселла будет меньше всех шин с желтой окантовкой – по два комплекта.

 

На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.

Еще десять комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.

Гран При Абу-Даби пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Автор Денис Буденков

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