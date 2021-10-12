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Формула 1 Новость

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты

Автор:
, Ответственный редактор

Алекс Элбон отработал на «Стамбул-парке» в рамках съемочного дня – что интересно, машине вернули классическую ливрею

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты

Не сумев переиграть соперников из Mercedes на Гран При Турции, Red Bull осталась на этой трассе и во вторник провела там съемочный день. 

Заезды на машине RB16B проводил тест-пилот Алекс Элбон, который проехал 100 разрешенных регламентом километров на жестких «демонстрационных» шинах. 

 

Выбор места для проведения едва ли случаен. Накануне этапа эксперты считали, что в Стамбуле Red Bull и Mercedes будут близки по скорости, однако Макс Ферстаппен и Серхио Перес ни в квалификации, ни в гонке не смогли угнаться за главными соперниками. В нынешнем сезоне мы не так часто видели, чтобы «Быки» уступали по чистой скорости.

Так как гонка проходила в сырых условиях, собранные в ней данные нельзя считать особенно полезными. Потому-то команда и задержалась в Стамбуле: ей нужно было поездить по сухому асфальту и получить больше информации для последующего анализа. 

Любопытно, что Элбон ездил на машине не в белой раскраске, которую команде подготовила для этого Гран При, а в классической темно-синей.

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Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

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Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года
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