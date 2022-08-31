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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Red Bull взяла напарника Ферстаппена по сим-рейсингу в пилоты симулятора

Руди ван Бюрен поможет настраивать болиды Формулы 1 под стиль Макса Ферстаппена

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Red Bull взяла напарника Ферстаппена по сим-рейсингу в пилоты симулятора
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Команда Red Bull объявила имя своего нового пилота симулятора, который будет работать на их базе и помогать в поиске оптимальных настроек для реальных болидов. Им стал один из самых успешных сим-рейсеров Руди ван Бюрен.

Ван Бюрен в последние годы выступает в виртуальных гонках за команду Team Redline, с которой в сим-рейсинге гоняется и Макс Ферстаппен. Считается, что за годы совместных и успешных выступлений в киберспорте ван Бюрен перенял стиль пилотирования Ферстаппена, а потому будет незаменим в поиске оптимальных настроек реальных болидов, подходящих именно Максу.

Это не первый опыт ван Бюрена в работе на симуляторах в реальном автоспорте. Ранее он работал в той же роли на команду McLaren в Формуле 1 и на команду Mahindra в электрической Формуле Е.

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