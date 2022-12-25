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Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке

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Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке
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На открытке, опубликованной в социальных сетях, изображены легко узнаваемые Кристиан Хорнер, доктор Марко и Эдриан Ньюи, которые распаковывают подарки. На полу Макс Ферстаппен с Серхио Пересом катают игрушечную машинку Red Bull.

Но если начать вглядываться в детали, можно найти немало интересных отсылок к событиям минувшего сезона. 

Рядом с гонщиками стоит коробка с надписью "Игрушки, которые никому не нужны" – туда выброшены Mercedes W13 и Ferrari F1-75, причем к последней не прикручено одно из колес, а рядом лежит тетрадка с надпистью «Стратегия», что недвусмысленно намекает на тактические ошибки Скудерии в гонках 2022 года. 

Бородатый Санта предлагает боссам RBR традиционную индейку со словами «из-за нее мы может превысить лимит бюджетов». Понятно, что здесь имеет место самоирония в свете серьезного штрафа, который присудили «Быкам» за перерасход по итогам 2021 года – как оказалось, часть лишних расходов была связана как раз с питанием сотрудников. 

На верхушке новогодней ели можно увидеть куклу Даниэля Риккардо, нового запасного пилота команды. Фигурка одета в футболку с надписью «улыбайся, как Данни Рик». Ниже на елке отражены успехи Red Bull в прошедшем сезоне – 759 очков в Кубке конструкторов и 17 выигранных Гран При. 

Наконец, в противоположном углу можно заметить коробку от игрушечной RB18, на которой есть пометки «без козления» и «просто прекрасная тактика».

Возможно, вы сможете найти на картинке и еще какие-то скрытые послания, которые мы не заметили. 

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