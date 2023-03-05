«Red Bull выиграет все гонки 2023 года». Расселл сделал смелый прогноз

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Макс Ферстаппен с Серхио Пересом принесли Red Bull дубль в первой гонке Формулы 1 2023 года. Ближайший соперник – Фернандо Алонсо из Aston Martin – отстал на 38 секунд после того, как занимавший до него третье место Шарль Леклер сошел из-за отказа мотора своей Ferrari.

Гонщики Mercedes в это воскресенье не участвовали в споре за призовые позиции. Льюис Хэмилтон финишировал только пятым, Джордж Расселл остался только седьмым – это даже хуже, чем за год до этого.

Говоря о расстановке сил, Расселл отметил: «Титулы уже в кармане у Red Bull. Де думаю, что в этом сезоне кто-то сумеет навязать им борьбу. Я вообще ожидаю, что они выиграют все гонки до единой. Готов поставить на это. Не представляю, кто может угнаться на ними.

Кажется, что в этот уик-энд они чуть медленнее, чем были на тестах. Это странно. Думаю, они просто не слишком напрягаются, так как знают свою реальную силу.

Возможно, они не выиграют все поулы, так как в квалификациях Ferrari тоже сильна. Но если говорить о гоночном темпе, позиции Red Bull невероятно сильны».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Хэмилтон был не столь категоричен после гонки, но в целом поддержал партнера по команде.

«Мы бесконечно далеко от подиума, – сказал семикратный чемпион. – Ведь еще одна Ferrari должна была финишировать впереди, так что реально мы только шестые. Это и близко не подиум.

Нам надо очень серьезно потрудиться, чтобы добавить машине прижимной силы. Сейчас ее очень серьезно не хватает. Если получится догрузить задок и передок, темп вернется сам собой».

Дополнительная информация: Адам Купер и Олег Карпов