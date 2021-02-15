Red Bull выбрала название своих моторов
Кажется, на этот раз спонсорских названий ждать не стоит
С 2022 года Red Bull будет сама строить себе силовые установки. Команда получит все наработки Honda, которые у компании будут к тому времени, но производить моторы будут на базе Red Bull в Милтон-Кинс силами подразделения Red Bull Powertrains.
Ранее сообщалось, что в связи с уходом Honda из Формулы 1 Red Bull может продать название двигателей какому-то спонсору. Ранее австрийская компания уже делала так, переименовав силовые установки Renault в TAG Heuer. Однако на этот раз в Red Bull решили не давать моторам сторонних названий.
«Это будет мотор Red Bull, – заявил глава команды Кристиан Хорнер. – Как у Mercedes мотор Mercedes, так и у нас это будет часть машины. Так что называться они будут Red Bull».
Вторая команда концерна, AlphaTauri, скорее всего получит моторы с тем же названием.
«Мы еще не вдавались в такие подробности, – отметил Хорнер. – Но я вижу так, что и у них будут моторы Red Bull».
Хорнер отметил, что команда не будет искать новых партнеров для производства двигателей и при следующем регламенте, но может рассмотреть какие-то предложения: «Мы не рассчитываем на каких-то партнеров и готовы делать все самостоятельно.
Если появится какое-то интересное предложение от автопроизводителя или, например, компании, которая строит электрические батареи, мы его серьезно обдумаем. Все зависит от того, какими будут моторы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин