Red Bull выбрала название своих моторов

С 2022 года Red Bull будет сама строить себе силовые установки. Команда получит все наработки Honda, которые у компании будут к тому времени, но производить моторы будут на базе Red Bull в Милтон-Кинс силами подразделения Red Bull Powertrains.

Ранее сообщалось, что в связи с уходом Honda из Формулы 1 Red Bull может продать название двигателей какому-то спонсору. Ранее австрийская компания уже делала так, переименовав силовые установки Renault в TAG Heuer. Однако на этот раз в Red Bull решили не давать моторам сторонних названий.

«Это будет мотор Red Bull, – заявил глава команды Кристиан Хорнер. – Как у Mercedes мотор Mercedes, так и у нас это будет часть машины. Так что называться они будут Red Bull».

Вторая команда концерна, AlphaTauri, скорее всего получит моторы с тем же названием.

«Мы еще не вдавались в такие подробности, – отметил Хорнер. – Но я вижу так, что и у них будут моторы Red Bull».

Хорнер отметил, что команда не будет искать новых партнеров для производства двигателей и при следующем регламенте, но может рассмотреть какие-то предложения: «Мы не рассчитываем на каких-то партнеров и готовы делать все самостоятельно.

Если появится какое-то интересное предложение от автопроизводителя или, например, компании, которая строит электрические батареи, мы его серьезно обдумаем. Все зависит от того, какими будут моторы».