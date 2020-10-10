Red Bull выберет нового поставщика моторов к концу ноября

На Гран При Айфеля Тото Вольф заявил, что Mercedes точно не станет поставлять силовые установки Red Bull и AlphaTauri. После решения Honda покинуть Формулу 1 в конце 2020 года обе команды остались без поставщика.

Хотя до этого момента еще более года, советник Red Bull Хельмут Марко заявил о намерении определиться с моторами в ближайшие два месяца.

«После отказа Mercedes у нас осталось три варианта, – сказал Марко в эфире немецкого канала Sky. – Мы хотим решить эту проблему к концу ноября. Мы рассматриваем три варианта и все они кажутся хорошими. Но понятно, что выбор между ними не будет простым».