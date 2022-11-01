Red Bull возобновит общение со Sky Sports в Бразилии
Кристиан Хорнер объявил, что объявленный Максом Ферстаппеном бойкот действовал только в Мексике
Действующий чемпион мира отказался от общения с журналистами холдинга Sky, включая его национальные отделения, по ходу Гран При в Мехико. Пилот объяснил это тем, что долгое время чувствовал неуважительное отношение к себе, а последней каплей стали слова репортера Теда Кравитца, который в Остине назвал первый титул голландца «украденным у Льюиса Хэмилтона».
Из-за этого по ходу всего уик-энда на трассе братьев Родригес Ферстаппен не появлялся в эфире Sky, гонщика поддержали и другие представители команды.
Однако, как объяснил ее руководитель Кристиан Хорнер, уже на ближайшем этапе в Бразилии бойкот будет снят.
«Мы не в восторге от серии унизительных комментариев, сделанных Sky, – сказал Хорнер. – Так что на один уик-энд взяли паузу. Это никак не повредит им. Просто комментарий должен быть сбалансированным. Они делают замечательные вещи, но порой слишком уж гонятся за сенсациями».
Он продолжил: «Со следующего этапа общение возобновится в нормальном режиме. Мы просто хотели кое-что обозначить – показать, что некоторые вещи неприемлемы, а мы как команда остаемся едины. Макс был очень расстроен, да и мы тоже, потому решение [взять паузу в общении со Sky] было общим».
Глава Red Bull также отметил, что борьба за аудиторию не должна позволять гоночным СМИ опускаться на уровень бульварной прессы.
«В нашем мире все гоняются за громкими заголовками, – объяснил британец. – Я считаю, что вещатели должны действовать ответственно и не стремиться любой ценой удовлетворить аудиторию».
Дополнительная информация: Люк Смит
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