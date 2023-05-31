Можно ли скопировать днище Red Bull по кадрам из Монако? Марко ответил

Необходимость быстро освобождать трассу в стесненных городских условиях уже давно привела организаторов Гран При Монако к идее использовать для эвакуации поврежденных машин мощные краны.

Их задействуют в княжестве не первое десятилетие – такой подход доказал свою эффективность, однако у него есть и не самая приятная для команд особенность: пока автомобиль переносят по воздуху, любой желающий может внимательно рассмотреть его снизу.

В минувший уик-энд это позволило заглянуть под днище Mercedes W14 и Red Bull RB19 – Тото Вольф был явно не в восторге от такого, назвав неторопливых судей «клоунами».

Сейчас именно под днищем генерируется около 60% всей прижимной силы. Потому возможность познакомиться с решеними топ-команд точно не помешают их соперникам. Но можно ли извлечь из этого реальную пользу?

«Конечно же, мы не в восторге от того, что днище нашей машины выставили на всеобщее обозрение, – рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью Motorsport.com. – Это очень важная область шасси, но дело в том, что если у вас нет всех остальных деталей, нет понимания общей концепции, которая их объединяет, то простым копированием ничего не получишь».

Австриец добавил: «Дело не только в днище. Днище будет работать только вместе с передним крылом и элементами в задней части. Все это гораздо сложнее, чем просто какой-то один элемент».

Разумеется, консультант не упустил возможности подколоть соперников: «Машина Mercedes болталась в воздухе куда больше нашей, но я что-то не заметил, чтобы ей вообще хоть кто-то заинтересовался. Сам я даже не смотрел на их кадры».

«Это не первые снимки нашей машины снизу»

Глава Red Bull Racing согласился, что случившееся едва ли лишит его команду преимущества.

«Начнем с того, что заглядывать под юбку вообще-то неприлично, – улыбнулся Кристиан Хорнер. – Но снимки днища всегда циркулировали по паддоку. У всех есть свои шпионы, которые маскируются под обычных фотографов, но находят момент и ловят в кадр важные детали машин.

Для Формулы 1 это обычное дело. Так что эти снимки нашего днища будут далеко не первыми. Пожалуй, прежде действительно не было возможности увидеть саму машину снизу, когда она поднята. Но в целом утаить что-то от соперников едва ли возможно».