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Формула 1 Новость

Red Bull включила 17-летнего Монтойю в свою молодежную программу

17-летний Себастьян, отец которого наделал много шума в Формуле 1, получил поддержку знаменитого бренда

Меган Уайт
Автор:
Red Bull включила 17-летнего Монтойю в свою молодежную программу
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В начале 2000-х Хуан-Пабло Монтойя был одной из главных звезд Ф1. Колумбиец не признавал авторитетов и был невероятно быстр. Он выступал в чемпионате не так долго, всего шесть сезонов, и успел одержать только семь побед, но болельщики до сих пор помнят яркого пилота. 

Тем временем свой путь к гоночным вершинам уже вовсю прокладывает сын Хуана-Пабло. В минувшем сезоне Себастьян провел пару гонок в Ф3 и смог заработать в них очки, а также стартовал еще в нескольких гоночных сериях. 

Как рассказал в интервью Auto Motor und Sport гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, с 2023 года Монтойя-младший получит поддержку концерна и выступит в Формуле 3 – пока не решено, в какой именно команде. Кроме того, его также ждут старты в одной из зимних азиатских серий. 

Гонщик написал в социальных сетях: «Рад объявить, что теперь я буду частью молодежной команды Red Bull. 

В прошлом году я уже входил в число атлетов бренда, а теперь нас ждет совместная работа по достижению главной цели: Ф1».

Кроме формульных серий, юный Монтойя прежде выступал в одном экипаже с отцом в гонках на выносливость. 

Oreca 07 Gibson №21 команды Dragon Speed USA: Себастьян Монтойя и Хуан-Пабло Монтойя

Oreca 07 Gibson №21 команды Dragon Speed USA: Себастьян Монтойя и Хуан-Пабло Монтойя

Фото: JEP / Motorsport Images

Ранее места в Red Bull Junior уже получили другой наследник гоночной династии Энцо Фиттипальди и Зэйн Мэлони с Барбадоса. 

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Эта тройка присоединилась к тем, кто защищал цвета «Быков» в прошлом сезоне: Лиаму Лоусону, Аюму Ивасе, Джехану Дарувале, Деннису Хаугеру, Джеку Кроуфорду, Исаку Хаджару и Джонни Эдгару. 

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