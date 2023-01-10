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В начале 2000-х Хуан-Пабло Монтойя был одной из главных звезд Ф1. Колумбиец не признавал авторитетов и был невероятно быстр. Он выступал в чемпионате не так долго, всего шесть сезонов, и успел одержать только семь побед, но болельщики до сих пор помнят яркого пилота.

Тем временем свой путь к гоночным вершинам уже вовсю прокладывает сын Хуана-Пабло. В минувшем сезоне Себастьян провел пару гонок в Ф3 и смог заработать в них очки, а также стартовал еще в нескольких гоночных сериях.

Как рассказал в интервью Auto Motor und Sport гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, с 2023 года Монтойя-младший получит поддержку концерна и выступит в Формуле 3 – пока не решено, в какой именно команде. Кроме того, его также ждут старты в одной из зимних азиатских серий.

Гонщик написал в социальных сетях: «Рад объявить, что теперь я буду частью молодежной команды Red Bull.

В прошлом году я уже входил в число атлетов бренда, а теперь нас ждет совместная работа по достижению главной цели: Ф1».

Кроме формульных серий, юный Монтойя прежде выступал в одном экипаже с отцом в гонках на выносливость.

Oreca 07 Gibson №21 команды Dragon Speed USA: Себастьян Монтойя и Хуан-Пабло Монтойя Фото: JEP / Motorsport Images

Ранее места в Red Bull Junior уже получили другой наследник гоночной династии Энцо Фиттипальди и Зэйн Мэлони с Барбадоса.

Эта тройка присоединилась к тем, кто защищал цвета «Быков» в прошлом сезоне: Лиаму Лоусону, Аюму Ивасе, Джехану Дарувале, Деннису Хаугеру, Джеку Кроуфорду, Исаку Хаджару и Джонни Эдгару.