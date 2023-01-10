Red Bull включила 17-летнего Монтойю в свою молодежную программу
17-летний Себастьян, отец которого наделал много шума в Формуле 1, получил поддержку знаменитого бренда
В начале 2000-х Хуан-Пабло Монтойя был одной из главных звезд Ф1. Колумбиец не признавал авторитетов и был невероятно быстр. Он выступал в чемпионате не так долго, всего шесть сезонов, и успел одержать только семь побед, но болельщики до сих пор помнят яркого пилота.
Тем временем свой путь к гоночным вершинам уже вовсю прокладывает сын Хуана-Пабло. В минувшем сезоне Себастьян провел пару гонок в Ф3 и смог заработать в них очки, а также стартовал еще в нескольких гоночных сериях.
Как рассказал в интервью Auto Motor und Sport гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, с 2023 года Монтойя-младший получит поддержку концерна и выступит в Формуле 3 – пока не решено, в какой именно команде. Кроме того, его также ждут старты в одной из зимних азиатских серий.
Гонщик написал в социальных сетях: «Рад объявить, что теперь я буду частью молодежной команды Red Bull.
В прошлом году я уже входил в число атлетов бренда, а теперь нас ждет совместная работа по достижению главной цели: Ф1».
Кроме формульных серий, юный Монтойя прежде выступал в одном экипаже с отцом в гонках на выносливость.
Oreca 07 Gibson №21 команды Dragon Speed USA: Себастьян Монтойя и Хуан-Пабло Монтойя
Фото: JEP / Motorsport Images
Ранее места в Red Bull Junior уже получили другой наследник гоночной династии Энцо Фиттипальди и Зэйн Мэлони с Барбадоса.
Эта тройка присоединилась к тем, кто защищал цвета «Быков» в прошлом сезоне: Лиаму Лоусону, Аюму Ивасе, Джехану Дарувале, Деннису Хаугеру, Джеку Кроуфорду, Исаку Хаджару и Джонни Эдгару.
Чего добьется Aston Martin после прихода Алонсо? Бин Сулайем ответил
«Он сам захотел уйти». Бин Сулайем раскрыл детали истории с Маси
Самое важное:
«Он сам захотел уйти». Бин Сулайем раскрыл детали истории с Маси
Спустя почти год после скандала вокруг австралийского судьи стал известны любопытные подробности этой истории
Ferrari назвала гонщиков, которые поедут на гиперкарах. Шварцмана в их числе нет
Скудерия сформировала экипажи для предстоящего сезона марафонской серии WEC
Red Bull включила 17-летнего Монтойю в свою молодежную программу
17-летний Себастьян, отец которого наделал много шума в Формуле 1, получил поддержку знаменитого бренда
Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров
Этот успех стал для француза третьим в нынешней гонки. А вот другой чемпион WRC Карлос Сайнс во вторник попал в серьезную аварию
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.