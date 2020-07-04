Red Bull в пятницу испытала новый нос болида RB16

У команд Формулы 1 скопилось достаточно большое количество новых, еще не опробованных в деле деталей и элементов. К этому привел перенос старта сезона. Изначально эти детали предполагалось испытывать по ходу весенних этапов. Теперь же коллективам надо оперативно определиться, какие детали имеет смысл использовать в квалификациях и гонках, а какие – нет.

К числу команд, о которых идет речь, относится Red Bull. По ходу пятничных тренировок Гран При Австрии команда потратила немало времени на работу с элементами, которые появились на болиде RB16 впервые. Их нельзя было увидеть на машине даже по ходу съемочного дня, который команда провела в июне. Особое внимание обращает на себя носовой обтекатель автомобиля.

В новом варианте пилоны, с помощью которых к носу крепится основная плоскость переднего крыла, стали компактнее. Их убрали под обтекатель, в то время раньше они выглядели продолжением боковых поверхностей. Стоит отметить, что новый вариант обтекателя гораздо больше, чем предыдущий, похож на аналогичную деталь болида Mercedes W11.

Новый носовой обтекатель RB16 изображен на фото слева Фото: Motorsport Images

Новая конфигурация пилонов дает конструкторам большую свободу при выборе формы расположенного на носу воздухозаборника и проложенных внутри обтекателя каналов. И конструкторы сразу же этим воспользовались, заметно скруглив боковые края входного отверстия. По-новому организованы и перегородки внутри воздухозаборника.

Пока нет ясности, будет ли Red Bull использовать новый нос в квалификации и гонке. В пятницу команда могла только собирать данные о работе новой детали – а решение о ее применении в боевых условиях может быть принято позже.