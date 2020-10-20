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Формула 1 / Новость

Red Bull ужесточила Элбону условие для сохранения места

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Red Bull ужесточила Элбону условие для сохранения места
Автор:
, Ответственный редактор

Если прежде от Алекса ждали выступлений на одном уровне, то теперь этого уже будет недостаточно, чтобы остаться в команде на 2021 год

Состав обеих команд концерна Red Bull в Формуле 1 на 2021 году еще далек от определенности. Место в «старшей» однозначно сохранит Макс Ферстаппен, а «младшая» наверняка оставит Пьера Гасли, хотя и тут возможны варианты. 

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Между тем, судьба оставшихся вакансий вызывает множественные слухи и сплетни. Весь 2021 году в Red Bull говорили, что довольны Алексом Элбоном и внимательно следят, как он набирается опыта. 

Однако даже дебютный подиум не смог скрыть тот факт, что англо-таец не в силах конкурировать с напарником. Сейчас у них 0-11 в квалификациях и 64-147 по очкам в гонках не в пользу Алекса.  

Помимо всего этого, на рынке доступны Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. Такое сочетание факторов позволило гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко выдвинуть новые условия, выполнение которых позволит Элбону сохранить место. 

Прежде он говорил, что пилот должен демонстрировать стабильно высокий уровень. Теперь же 24-летнему спортсмену нужно еще и прогрессировать от гонки к гонке. 

«Если Элбон продлжит совершенствоваться и будет прибавлять, то он каднидат на место в 2021 году, – объяснил Марко в интервью Sky Sports Германия. – Если же он не сможет соответствовать нашим ожиданиям, то мы будем вынуждены осмотреться вокруг. 

Мы достаточно опытны, чтобы разобраться со всеми нынешними гонщиками. Но помимо них в игре также есть два хорошо известных кандидата, это Перес и Хюлькенберг».

Ранее Марко также пообещал место в AlphaTauri пилоту Ф2 Юки Цуноде, если тот своими результатами обеспечит Суперлицензию.

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Австриец подтвердил, что если Цунода не сможет выполнить поставленную задачу, то месту Квята ничто не угрожает. 

«У нас [в молодежной программе] также есть Юри Випс, но ему нужно провести еще как минимум год в молодежных сериях», – отметил Марко.

Эстонец в этом году подключился к Формуле 2 по ходу сезона и уже покорил там призовой пьедестал.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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