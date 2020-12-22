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Формула 1 / Новость

Red Bull увидела в Пересе источник ценной информации о Mercedes

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Red Bull увидела в Пересе источник ценной информации о Mercedes
Автор:
, Ответственный редактор

Как пояснил Хельмут Марко, мексиканский пилот должен помочь своей новой команде не только скоростью, но и данными о конкурентах

Впервые за 14 лет команда Red Bull Racing отдала одну из своих машин гонщику, который не является ее собственным воспитанником: в сезоне-2021 за «Быков» поедет Серхио Перес. 

Опыт работы с пилотом, пришедшим со стороны, станет новым для Милтон-Кинса. Главная цель такого шага не вызывает сомнения – дать Максу Ферстаппену равного по силам напарника и иметь возможность на равных соперничать с Mercedes в тактическом плане. 

Однако гоночный консультант Хельмут Марко обратил внимание еще на один немаловажный аспект – Перес несколько сезонов провел в Force India/Racing Point, а потому многое знает о моторах Mercedes.

«Наша цель остается неизменной – стать чемпионами мира, – сказал Марко в эфире ServusTV. – Чтобы добиться этого, нужно иметь две машины в группе лидеров, а Перес сейчас в своей наилучшей форме за всю жизнь. У [Алекса] Элбона были взлеты и падения, потому нам пришлось принять решение. Если мы хотим взять титул в зачете производителей, то нужен быстрый парень во второй машине».

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Он добавил: «У него [Переса] большой багаж знаний о Mercedes. И после решения Racing Point уволить его он уделял этому большое внимание. Мы надеемся на вклад с его стороны. 

К тому же, он очень здорово умеет работать с резиной, его опыт является серьезным преимуществом. Мы видели, что ему под силу на протяжении долгого времени демонстрировать высокий темп на одном комплекте резины». 

Также Марко рассказал интересные подробности о ходе переговоров с мексиканским гонщиком.

«Все прошло очень быстро, мы договорились о сотрудничестве на год, – объяснил он. – Если у него появятся другие предложения, мы всегда сможем вмешаться. 

С момента появления в команде Макса его напарники никогда не были на том же уровне, не считая Даниэля Риккардо. При этом контракт [с Пересом] противоречит нашей природе, так как мы всегда берем тех пилотов, которых сами обучили».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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