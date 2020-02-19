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Формула 1 / Новость

Red Bull увеличила бюджет на Формулу 1 в 2020 году

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Red Bull увеличила бюджет на Формулу 1 в 2020 году
Автор:
, Ответственный редактор
19 февр. 2020 г., 10:20

Гоночный консультант Хельмут Марко рассказал, что в Милтон-Кинсе сформировали отдельную бригаду для работы над машиной будущего года. Это потребовало дополнительных денег – и команда нарастила расходы

Новые правила Формулы 1 установят максимальную планку расходов команды за сезон в 175 млн долларов. С учетом имеющихся оговорок эта сумма может превысить $200 млн, но даже эта величина заставит лидеров чемпионата серьезно урезать траты. 

Эти ограничения начнут действовать только с 2021 года. Пока лимит на бюджет не вступил в силу, топ-команды Формулы 1 стараются потратить как можно больше без какого бы то ни было риска. Хельмут Марко подтвердил, что Red Bull в этом сезоне потратит на Формулу 1 больше, чем прежде. 

«Мы увеличим бюджет, но останемся в рамках ограничений, – сказал австриец в интервью Auto Motor und Sport. – Мы очень хорошо организованы, если говорить о структуре. Если бы нам не грозило скорое ограничение бюджетов, мы бы расходовали средства иначе. Но факт в том, что введение ограничений неизбежно, потому надо постараться сделать все, что возможно». 

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Марко добавил, что в 2020 году в Red Bull будет фактически три разных рабочих группы. Каждая из них будет заниматься собственным направлением. «По сути у нас работают три команды, – сказал Хельмут. – Одна занимается нынешней машиной, вторая – подготовкой к 2021 году. Третья полностью занята 18-дюймовыми шинами».

С прошлого года Red Bull использует силовые установки Honda. По оценкам экспертов, в гоночной конфигурации японские моторы уступают около 20 л.с. Ferrari, но практически не отстают от Mercedes. А вот на одном быстром круге ситуация несколько хуже. 

«Надеюсь, мы получим улучшения двигателя, – сказал Марко. – Нам обязательно нужен квалификационный режим».

При этом в Red Bull уверены, что в работе над шасси тоже смогли продвинуться по сравнению с прошлым сезоном.

«Прежней осталось только краска, – отметил австриец. –  У нас позитивные ожидания. Эдриан Ньюи закончил работу раньше, чем в прошлом году, и пока все обнадеживает. Да, порой мы что-то копируем у соперников. В конце концов, а почему нет, если это работает?».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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