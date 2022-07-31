Red Bull увела у Mercedes главного моториста

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После того, как компания Honda объявила о планах покинуть Формулу 1, в Red Bull решили самостоятельно собирать и обслуживать силовые установки, для чего сформировали отдельное подразделение.

Его сотрудниками стали специалисты, перешедшие из других команд – прежде всего, чтобы сразу убить двух зайцев, «Быки» стремились приглашать инженеров Mercedes. Это привело к резкому обмену репликами между командами.

В частности, команду сменил Бен Ходжкинсон, который 20 лет работал на немецкую компанию и с 2017 года был главным инженеров моторостроительного подразделения.

Теперь в Red Bull готовится перейти Фил Прю. В последнее время именно он возглавлял компанию Mercedes High Performance Powertrains в Брэкли. На новом месте Прю также получит одну из ведущих ролей.

Официального объявления ни одна из команд пока не сделала. Так как речь идет об одном из ключевых сотрудников, в данном случае будет использовал принцип вынужденного отпуска перед началом работы на новом месте.

До перехода в Mercedes Фил Прю работал гоночным инженером McLaren Фото: Sutton Images

Прю перешел в моторостроительный департамент Mercedes в 2016 году, а до того 25 лет был сотрудником McLaren.

Более всего он известен как гоночный инженер Льюиса Хэмилтона в чемпионском сезоне-2008, а также по работе с Дэвидом Култхардом и Хуаном-Пабло Монтойей.

По ходу Гран При Венгрии глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер фактически подтвердил переход инженера. Он сказал: «Прямо сейчас мы пребываем в очень выгодной ситуации. Команда очень сильна, а [моторостроительное подразделение] Red Bull Powertrains становится все мощнее и мощнее.

Мы собрали там яркие таланты, а впереди новые объявления в отношении ключевых фигур».

С 2026 год Red Bull откроет новую главу в своей истории – все указывает, что команда начнет сотрудничество с Porsche».