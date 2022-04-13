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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне

Команда разобралась, почему машина Макса остановилась в воскресенье в Альберт-парке – но не захотела раскрыть детали

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне
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Макс Ферстаппен занимал второе место по ходу Гран При Австралии, когда за 20 кругов до финиша потерял скорость и остановился на выходе из первого поворота. Первоначально в команде заподозрили утечку в топливной системе и запланировали тщательное исследование силовой установки на базе в японской Сакуре.

Также в команде отметили, что этот сход никак не связан с недавней поломкой в Бахрейне, где насос не мог выкачать из бака последние литры топлива. 

В среду в издании Speedweek, которое принадлежит Red Bull, появилась публикация с продолжением истории о поломке в Мельбурне. К сожалению, столь интересных всем деталей в ней не оказалось. 

«Нам удалось разобраться в причинах утечки топлива, – сказал гоночный советник Хельмут Марко. – Задача оказалась очень сложной. И она вообще не имеет ничего общего с отказом в Бахрейне».

Австриец не стал делиться подробностями и даже вопрос о том, можно ли гарантировать, что проблема не повторится в будущем – например, на ближайшем этапе в Имоле, – ответил уклончиво. 

Сезон Формулы 1 продолжится 22-24 апреля в Имоле, где уик-энд пройдет в спринтерском формате. 

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