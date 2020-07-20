У «Быков» проблемы с новым болидом. Это звучит не очень логично, после того как Макс Ферстаппен прикладывает автомобиль об отбойник по пути на стартовую решетку – а потом как ни в чем не бывало приезжает на подиум. Причем попадает в первую тройку во второй раз за неделю – хотя две этих гонки проходили на мало похожих друг на друга трассах.

Однако неприятных сигналов тоже хватает. Если сравнить времена в квалификации с прошлогодними, Red Bull окажется среди всего трех команд, чьи машины за 12 месяцев стали только медленнее. По ходу этого сезона отставание от Mercedes в квалификации растет от этапа к этапу: от полусекунды на австрийском Гран При до полутора на венгерском. Наконец, Ферстаппен и Алекс Элбон по ходу тренировок и квалификаций достаточно часто допускают ошибки и помарки – настолько часто, что списать эти моменты на элементарную потерю гонщиками концентрации невозможно.

Из недостатка в избыток

Уже на предсезонных тестах пилоты Red Bull обращали на себя внимание тем, что заметно чаще своих главных соперников теряют контроль над машиной. К серьезным инцидентам это не приводило – но тенденция обозначалась. В Барселоне гонщики могли отвечать на вопросы стандартными фразами вроде «для того тесты и нужны» – но нервное поведение машин RB16 на первых Гран При сезона уже никак не выдашь за часть испытательного процесса.

Болид Red Bull привезли на пит-лейн после одного из вылетов Макса Ферстаппена на тестах в Барселоне Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Макс и Алекс, собственно, и не отрицают, что новый болид «Быков», мягко говоря, не слишком прост в управлении. Причем высказывания Ферстаппена в Венгрии рисуют совсем уж мрачную картину: «Машина нестабильна в повороте. Не хватает зацепа – и из-за этого возникает то недостаточная поворачиваемость, то избыточная. Да и со скоростью на прямых все не слишком хорошо. В сумме все это делает нас элементарно медленными».

На «Хунгароринге» скорость на прямых – не главное, да и о проблемах в поворотах оба пилота говорят гораздо чаще. Поэтому очевидно, что ахиллесовой пятой RB16 является поведение машины с повернутыми колесами. И неудивительно, что в Венгрии «Быки» проигрывали соперникам гораздо больше, чем в Австрии – где гораздо больший процент дистанции пилоты проезжают с прямым рулем.

Вылет Алекса Элбона в тренировке Гран При Штирии Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Если обобщить высказывания Ферстаппена и Элбона и перевести их на человеческий язык, то получится примерно такая картина. Излишне резкое движение рулем на входе в поворот с высокой долей вероятности приведет к заносу задней оси, излишне плавное руление – наоборот, к сносу передней. Но Макс и Алекс никак не могут нащупать ту грань между, к примеру, излишне резким и достаточно резким рулением.

Машина не дает им понять, что шины вот-вот заскользят. Заносы и сносы возникают внезапно – и в том числе поэтому пилоты часто не успевают их скорректировать.

По ходу предыдущего Гран При Штирии в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport Хельмут Марко упомянул о проблемах с отдельными аэродинамическими элементами, которые слишком сильно деформируются под нагрузкой – что приводит к потерям в прижимной силе. Однако такая деформация угрожает прежде всего передним крыльям – и будь слова Марко стопроцентной правдой, пилоты жаловались бы на недостаточную поворачиваемость. На деле же RB16 в руках Ферстаппена и Элбона чаще как раз выставляется боком на входе в поворот – то есть проявляется избыточная поворачиваемость.

Макс Ферстаппен теряет контроль над машиной в финале квалификации Гран При Штирии Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Все хорошо в меру. Включая зацеп

Гэри Андерсон, в девяностые и начале двухтысячных работавший главным конструктором в нескольких командах Формулы 1, озвучил другую версию. По мнению британца, изложенном в статье на сайте The Race, прижимной силы на переднем крыле RB16 в какой-то момент становится, наоборот, слишком много.

Поворот колес на RB16 сильнее чем раньше (и чем рассчитывала команда) увеличивает уровень прижимной силы, который генерирует переднее крыло. Из-за этого резче обычного вырастает зацеп передних колес – и повышается вероятность того, что уйдут в скольжение задние.

Эти проблемы могут быть связаны с любимой Эдрианом Ньюи концепцией машины с большим «углом атаки» (сильным наклоном шасси вперед). Поскольку задняя часть такого болида расположена сравнительно высоко над асфальтом, конструкторам сложнее с помощью тщательно выстроенных воздушных потоков и вихрей «изолировать» днище – сделать так, чтобы вдоль обеих его поверхностей тек максимально «чистый» воздух.

Если «изоляция» недостаточно качественная, процент прижимной силы, которую генерирует днище, оказывается ниже – а процент, который создается передним крылом, соответственно, выше. Следовательно, «прыжки» прижимной силы на переднем крыле будут заметнее и окажут большее влияние на поведение автомобиля.

На первых гонках сезона Red Bull активно экспериментировала с разными вариантами обеих крыльев, носового обтекателя и расположенных под ним поворотных лопастей Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В эту схему логично встраивается более эффективное заднее антикрыло, которое Red Bull впервые испытала по ходу второго гоночного уик-энда этого сезона. Однако такое решение может быть лишь временным. Поскольку платой за менее нервную корму в этом случае являются и снизившаяся скорость на прямых, и недостаточная поворачиваемость в некоторых поворотах, где раньше вообще не было проблем. Она заставит пилотов поворачивать руль сильнее – и увеличит шансы на то, что машина снова проявит свою врожденную нервозность и выйдет из-под контроля.

Кстати, на этом фоне уже не так странно звучит и сделанное на первой гонке сезона заявление Ферстаппена – мол, в медленных поворотах Red Bull выглядит не так плохо, а вот в среднескоростных и быстрых уже ощутимо проигрывает Mercedes. Странным оно было изначально, так как сильной стороной чемпионского болида считается как раз прохождение медленных поворотов – и предсезонные тесты вроде бы показали, что в этом аспекте преимущество Mercedes только выросло.

С какими бы проблемами ни сталкивались в Red Bull, вторую гонку подрял Боттасу на Mercedes приходится сражаться за второе место с Ферстаппеном. Неделю назад финн отвоевал позицию сравнительно легко, а вот вчера догнать Макса так и не смог Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Сам собой возникает вопрос – но каким же образом на машине, от которой на входе в каждый поворот ждешь подвоха, Ферстаппен умудряется раз за разом приезжать на подиум? Вариант ответа может быть таким: в гонке пилотам сравнительно редко приходится выжимать из машины все соки – а вот в квалификации надо подбираться к пределу как можно ближе. И если в гонке Ферстаппен и Элбон могут действовать с определенным запасом, в квалификации нервозность болида RB16 неизбежно дает о себе знать.