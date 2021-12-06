Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Шумахер опроверг конспирологическую теорию о своей аварии Следующая / Перес не стал винить Леклера в аварии
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Red Bull: Там, где все зависело от пилота, Макс опережал Льюиса

Кристиан Хорнер сравнил скорость машин двух топ-команд Ф1 на трассе в Джидде

Red Bull: Там, где все зависело от пилота, Макс опережал Льюиса

Макс Ферстаппен должен был выигрывать поул на новой саудовской трассе, но ошибся в самом последнем повороте решающего круга и разбил машину. После этого в команде Mercedes признали, что на одном быстром круге уступают Red Bull по темпу. 

Однако в гонке картина была уже иной. Несмотря на все усилия голландца, ему не удалось сдержать Льюиса Хэмилтона, которые первым пересек линию финиша и вдобавок показал лучшее время круга. 

Говоря о расстановке сил в гоночной конфигурации, глава RBR Кристиан Хорнер отметил в интервью Sky Sports: «У нас было очень мало прижимной силы. Если посмотреть на наше заднее крыло, то прижим у нас был едва ли не самым низким в пелотоне. Понятно, что мы старались оптимизировать настройки для гонки. И очень обидно, что в квалификации Макс не довел свой круг до конца. 

Но в гонке машина Mercedes ехала потрясающе. Все дело в том, что они просто были чуть быстрее нас».

Читайте также:

Говоря о том, что Ферстаппен был быстрее Хэмилтона на первом секторе трассы, но уступал на двух других, глава Red Bull добавил: «На этой трассе результат первого сектора определяет мастерство пилота, а на двух оставшихся все решает двигатель, там просто надо ехать по прямым.

И то, как Макс справлялся с первым сектором, по-настоящему впечатляет. Это был его единственный шанс удержаться впереди. Если смотреть на то, как отрыв менялся по ходу круга, все очень наглядно».

По словам Хорнера, после потери лидерства на 44-м круге у Ферстаппена уже не было шансов отыграться. 

«Нам надо еще оценить в деталях, какие повреждения получил диффузор, так как удар [Хэмилтона на 38-м круге] был очень сильным, – объяснил он. – Кроме того, у нас были порезу на шинах, так что на последних кругах мы просто стремились завершить дистанцию безо всякого риска. До этого момента уже произошло множество событий, и добавлять к ним еще и прокол очень не хотелось».

Ирония спора за титулы

Из-за схода Серхио Переса в результате аварии Red Bull резко отстала от Mercedes в Кубке конструкторов. Перед финальной гонкой действующие чемпионы впереди на 28 очков, и только крайнее везение в Абу-Даби позволит «Быкам» взять верх.

«Кто бы мог себе представить на старте сезона, что мы выиграем десять гонок и будем сражаться с Mercedes, – сказал Хорнер. – Но мы продолжаем спор за титулы до финальной гонки. 

В Кубке конструкторов мы в роли догоняющих: нужно чудо, чтобы победить. Но до титула Макса остался один решающий шаг, и мы сделаем ради него все, что в наших силах. Подготовимся, перегруппируемся. Упаднических настроений нет, все в команде горды тем, чего смогли добиться. Все решится в ближайший уик-энд».

Сравнивая два зачета чемпионата, Кристиан добавил: «Зачет пилотов престижнее, хотя деньги платят не за него. Он престижнее потому, что люди помнят именно его. Ирония в том, что для команд выгоден именно Кубок, но для спорта и престижа именно титул в личном зачете самый важный».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Шумахер опроверг конспирологическую теорию о своей аварии
Предыдущая новость

Шумахер опроверг конспирологическую теорию о своей аварии
Следующая новость

Перес не стал винить Леклера в аварии

Перес не стал винить Леклера в аварии
Загрузить комментарии
Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
В Mercedes не разобрались, за что наказали Макса. Но все равно обвинили его Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

В Mercedes не разобрались, за что наказали Макса. Но все равно обвинили его

Ферстаппен: Для меня это больше не Формула 1 Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен: Для меня это больше не Формула 1

Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном в Джидде

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер
DTM

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер

Перес не стал винить Леклера в аварии Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес не стал винить Леклера в аварии

«Разочарование и раздражение». Хорнер подвел итоги гонки в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Разочарование и раздражение». Хорнер подвел итоги гонки в Джидде

Самое важное:

Перес не стал винить Леклера в аварии
Формула 1 Формула 1

Перес не стал винить Леклера в аварии

Red Bull: Там, где все зависело от пилота, Макс опережал Льюиса
Формула 1 Формула 1

Red Bull: Там, где все зависело от пилота, Макс опережал Льюиса

Шумахер опроверг конспирологическую теорию о своей аварии
Формула 1 Формула 1

Шумахер опроверг конспирологическую теорию о своей аварии

Норрис потребовал изменить правило, ставшее удачей для Макса
Формула 1 Формула 1

Норрис потребовал изменить правило, ставшее удачей для Макса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.