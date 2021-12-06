Макс Ферстаппен должен был выигрывать поул на новой саудовской трассе, но ошибся в самом последнем повороте решающего круга и разбил машину. После этого в команде Mercedes признали, что на одном быстром круге уступают Red Bull по темпу.

Однако в гонке картина была уже иной. Несмотря на все усилия голландца, ему не удалось сдержать Льюиса Хэмилтона, которые первым пересек линию финиша и вдобавок показал лучшее время круга.

Говоря о расстановке сил в гоночной конфигурации, глава RBR Кристиан Хорнер отметил в интервью Sky Sports: «У нас было очень мало прижимной силы. Если посмотреть на наше заднее крыло, то прижим у нас был едва ли не самым низким в пелотоне. Понятно, что мы старались оптимизировать настройки для гонки. И очень обидно, что в квалификации Макс не довел свой круг до конца.

Но в гонке машина Mercedes ехала потрясающе. Все дело в том, что они просто были чуть быстрее нас».

Говоря о том, что Ферстаппен был быстрее Хэмилтона на первом секторе трассы, но уступал на двух других, глава Red Bull добавил: «На этой трассе результат первого сектора определяет мастерство пилота, а на двух оставшихся все решает двигатель, там просто надо ехать по прямым.

И то, как Макс справлялся с первым сектором, по-настоящему впечатляет. Это был его единственный шанс удержаться впереди. Если смотреть на то, как отрыв менялся по ходу круга, все очень наглядно».

По словам Хорнера, после потери лидерства на 44-м круге у Ферстаппена уже не было шансов отыграться.

«Нам надо еще оценить в деталях, какие повреждения получил диффузор, так как удар [Хэмилтона на 38-м круге] был очень сильным, – объяснил он. – Кроме того, у нас были порезу на шинах, так что на последних кругах мы просто стремились завершить дистанцию безо всякого риска. До этого момента уже произошло множество событий, и добавлять к ним еще и прокол очень не хотелось».

Ирония спора за титулы

Из-за схода Серхио Переса в результате аварии Red Bull резко отстала от Mercedes в Кубке конструкторов. Перед финальной гонкой действующие чемпионы впереди на 28 очков, и только крайнее везение в Абу-Даби позволит «Быкам» взять верх.

«Кто бы мог себе представить на старте сезона, что мы выиграем десять гонок и будем сражаться с Mercedes, – сказал Хорнер. – Но мы продолжаем спор за титулы до финальной гонки.

В Кубке конструкторов мы в роли догоняющих: нужно чудо, чтобы победить. Но до титула Макса остался один решающий шаг, и мы сделаем ради него все, что в наших силах. Подготовимся, перегруппируемся. Упаднических настроений нет, все в команде горды тем, чего смогли добиться. Все решится в ближайший уик-энд».

Сравнивая два зачета чемпионата, Кристиан добавил: «Зачет пилотов престижнее, хотя деньги платят не за него. Он престижнее потому, что люди помнят именно его. Ирония в том, что для команд выгоден именно Кубок, но для спорта и престижа именно титул в личном зачете самый важный».