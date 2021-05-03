Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Серхио Перес дольше всех оставался на трассе во время Гран При Португалии на стартовом комплекте шин. При том, что общая длина гонки составляла 66 кругов, мексиканец совершил единственный пит-стоп только на 51 круге.

Перес не вел борьбу с тройкой лидеров, так как сильно отстал от нее в начале гонки. Однако из-за отложенного пит-стопа сзади к пилоту Red Bull подъезжал Льюис Хэмилтон. Могло показаться, что команда специально держит Переса на трассе, чтобы тот затормозил Хэмилтона и дал Максу Ферстаппену его догнать.

Однако босс Red Bull Кристиан Хорнер уверяет, что такой задумки у него не было.

«Мы хотели поставить ему мягкие шины, чтобы он проехал лучший круг, – сказал Хорнер. – Поэтому ждали так долго. Soft не мог держаться долго, а если убивать его ради лучшего круга, то отрезок на нем становился и того меньше.

Серхио твердо шел на четвертом месте, без шанса догнать лидеров, и без угроз сзади. Поэтому мы решили оставить его на трассе до тех пор, пока он не сможет перейти на Soft».

Отметим, что при этом Переса позвали в боксы на следующем же круге после того, как его обогнал Хэмилтон. А поставить лучший круг у Чеко все равно не получилось, так как после него свой пит-стоп совершил Валттери Боттас, опередивший мексиканца по времени на круге.

Четвертое место в Португалии стало для Переса лучшим с момента перехода в Red Bull и Хорнер полагает, что пилот близок к интеграции в команду: «Он приближается к этому. В Португалии условия были тяжелыми из-за ветра, но на свободном пространстве у Переса все получается. Когда ему никто не мешал, он ехал в одном темпе с лидерами. Думаю, он постепенно набирает форму. Меня радует его прогресс».