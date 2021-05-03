Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает
Босс команды уверяет, что Чеко не использовали на благо напарника
Слайд-шоу
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Серхио Перес дольше всех оставался на трассе во время Гран При Португалии на стартовом комплекте шин. При том, что общая длина гонки составляла 66 кругов, мексиканец совершил единственный пит-стоп только на 51 круге.
Перес не вел борьбу с тройкой лидеров, так как сильно отстал от нее в начале гонки. Однако из-за отложенного пит-стопа сзади к пилоту Red Bull подъезжал Льюис Хэмилтон. Могло показаться, что команда специально держит Переса на трассе, чтобы тот затормозил Хэмилтона и дал Максу Ферстаппену его догнать.
Однако босс Red Bull Кристиан Хорнер уверяет, что такой задумки у него не было.
«Мы хотели поставить ему мягкие шины, чтобы он проехал лучший круг, – сказал Хорнер. – Поэтому ждали так долго. Soft не мог держаться долго, а если убивать его ради лучшего круга, то отрезок на нем становился и того меньше.
Серхио твердо шел на четвертом месте, без шанса догнать лидеров, и без угроз сзади. Поэтому мы решили оставить его на трассе до тех пор, пока он не сможет перейти на Soft».
Отметим, что при этом Переса позвали в боксы на следующем же круге после того, как его обогнал Хэмилтон. А поставить лучший круг у Чеко все равно не получилось, так как после него свой пит-стоп совершил Валттери Боттас, опередивший мексиканца по времени на круге.
Четвертое место в Португалии стало для Переса лучшим с момента перехода в Red Bull и Хорнер полагает, что пилот близок к интеграции в команду: «Он приближается к этому. В Португалии условия были тяжелыми из-за ветра, но на свободном пространстве у Переса все получается. Когда ему никто не мешал, он ехал в одном темпе с лидерами. Думаю, он постепенно набирает форму. Меня радует его прогресс».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Серхио Перес , Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Джонатан Нобл