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Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

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Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Автор:
, журналист

По словам Хельмута Марко, «Быки» возьмут под свой контроль производство силовых установок, при этом рассчитывают на содействие FIA

Недавно гоночный консультант Red Bull Марко уже озвучил пять возможных сценариев развития событий для команды из Милтон-Кинса после решения Honda свернуть программу в конце 2021 года: это переход на моторы одного из трех оставшихся производителей, собственная работа с наследием японцев или полное прекращение выступлений в Ф1. 

Пока только в Mercedes дали свой ответ, решительно отказавшись снабжать своими двигателями главных соперников. Ferrari хранит нейтральное молчание, а большие боссы компании Renault во время Гран При Айфеля уже провели переговоры с руководством Red Bull Racing – эксперт Sky Sports Нико Росберг говорил об «улыбках на лицах» по ходу этой дискуссии.

Однако в итоге Red Bull решила не менять поставщика и продолжать программу Honda своими силами. Это фактически подтвердил Хельмут Марко в интервью телекомпании Sport1. 

«Учитывая, как здорово складываются отношения с Honda, мы бы хотели выкупить их базу, интеллектуальную собственность и все остальное, что необходимо для производства моторов для Милтон-Кинса», – сказал 77-летний австриец. 

Он пояснил: «У всех остальных производителей уже есть собственные команды, а это значит, что они будут подстраивать двигатели под требования своих шасси. В такой схеме мы будем получать от них силовые установки и переделывать свои машины для адаптации к ним. И уже не сможем воплощать в шасси свои собственные идеи – то есть делать то, из-за чего мы и выбрали в свое время Honda».

Марко добавил, что план выкупа активов Honda возможен только в случае, если FIA пойдет навстречу Red Bull и примет решение о полной заморозке силовых установок до конца 2025 года. Этим летом был утвержден план, позволяющий отдельные улучшения, пусть и в ограниченном объеме.

«Нашу задумку получится реализовать только в том случае, если все доработки будут полностью остановлены после первой гонки 2022 года, – объяснил консультант Red Bull. – Мы не можем позволить себе никакие модернизации. Это касается как технической, так и финансовой стороны вопроса. 

Потому необходимо решение FIA, причем как можно скорее. Принять его можно только в случае согласия других команд, так как требуется большинство голосов».

Австриец дал понять, что без полной заморозки силовых установок Red Bull задумается об уходе из Ф1: «Для нас это единственно возможный сценарий. Важнее всего принять решение [о запрете доработок], а все остальное мы сможем делать сами. 

Если FIA согласится, то нас еще ждут окончательные переговоры с Honda. Но я не думаю, что они будут против. У нас в Милтон-Кинсе есть несколько зданий, которыми они сейчас управляют. Плюс их собственная инфраструктура. Все это можно быстро переключить под наш контроль. Так что главное – это решение FIA».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing
Автор Рональд Фординг

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