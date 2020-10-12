Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Недавно гоночный консультант Red Bull Марко уже озвучил пять возможных сценариев развития событий для команды из Милтон-Кинса после решения Honda свернуть программу в конце 2021 года: это переход на моторы одного из трех оставшихся производителей, собственная работа с наследием японцев или полное прекращение выступлений в Ф1.

Пока только в Mercedes дали свой ответ, решительно отказавшись снабжать своими двигателями главных соперников. Ferrari хранит нейтральное молчание, а большие боссы компании Renault во время Гран При Айфеля уже провели переговоры с руководством Red Bull Racing – эксперт Sky Sports Нико Росберг говорил об «улыбках на лицах» по ходу этой дискуссии.

Однако в итоге Red Bull решила не менять поставщика и продолжать программу Honda своими силами. Это фактически подтвердил Хельмут Марко в интервью телекомпании Sport1.

«Учитывая, как здорово складываются отношения с Honda, мы бы хотели выкупить их базу, интеллектуальную собственность и все остальное, что необходимо для производства моторов для Милтон-Кинса», – сказал 77-летний австриец.

Он пояснил: «У всех остальных производителей уже есть собственные команды, а это значит, что они будут подстраивать двигатели под требования своих шасси. В такой схеме мы будем получать от них силовые установки и переделывать свои машины для адаптации к ним. И уже не сможем воплощать в шасси свои собственные идеи – то есть делать то, из-за чего мы и выбрали в свое время Honda».

Марко добавил, что план выкупа активов Honda возможен только в случае, если FIA пойдет навстречу Red Bull и примет решение о полной заморозке силовых установок до конца 2025 года. Этим летом был утвержден план, позволяющий отдельные улучшения, пусть и в ограниченном объеме.

«Нашу задумку получится реализовать только в том случае, если все доработки будут полностью остановлены после первой гонки 2022 года, – объяснил консультант Red Bull. – Мы не можем позволить себе никакие модернизации. Это касается как технической, так и финансовой стороны вопроса.

Потому необходимо решение FIA, причем как можно скорее. Принять его можно только в случае согласия других команд, так как требуется большинство голосов».

Австриец дал понять, что без полной заморозки силовых установок Red Bull задумается об уходе из Ф1: «Для нас это единственно возможный сценарий. Важнее всего принять решение [о запрете доработок], а все остальное мы сможем делать сами.

Если FIA согласится, то нас еще ждут окончательные переговоры с Honda. Но я не думаю, что они будут против. У нас в Милтон-Кинсе есть несколько зданий, которыми они сейчас управляют. Плюс их собственная инфраструктура. Все это можно быстро переключить под наш контроль. Так что главное – это решение FIA».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль