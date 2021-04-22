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Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Кристиан Хорнер рассчитывает повторить тактику постройки департамента шасси

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Red Bull начала строительство здания для своего нового департамента Red Bull Powertrains, которое займется производством силовых установок. Отдел возник из-за ухода Honda из Формулы 1, после которого Red Bull будет строить себе двигатели сама. 

При появлении в Ф1, австрийская команда вскоре начала строить одни из лучших шасси во многом за счет того, что переманила к себе ведущих специалистов, в их числе был технический директор Эдриан Ньюи. С моторами Red Bull надеется провернуть то же самое. 

«Мы будем использовать [с моторами] ту же философию, что и с шасси, – сказал глава команды Кристиан Хорнер. – Мы так же намерены привлекать к себе самых талантливых сотрудников.

Ф1 это командный спорт, тут решают люди. Поэтому мы строим новую базу на территории Милтон-Кинс. Чтобы отделы по моторам и шасси идеально стыковались друг с другом».

Расположив моторный департамент на основной базе, Red Bull станет всего второй командой в Ф1, чьи моторы и шасси строятся в одном месте. Раньше похвастать таким могла только Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

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