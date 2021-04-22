Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Red Bull начала строительство здания для своего нового департамента Red Bull Powertrains, которое займется производством силовых установок. Отдел возник из-за ухода Honda из Формулы 1, после которого Red Bull будет строить себе двигатели сама.

При появлении в Ф1, австрийская команда вскоре начала строить одни из лучших шасси во многом за счет того, что переманила к себе ведущих специалистов, в их числе был технический директор Эдриан Ньюи. С моторами Red Bull надеется провернуть то же самое.

«Мы будем использовать [с моторами] ту же философию, что и с шасси, – сказал глава команды Кристиан Хорнер. – Мы так же намерены привлекать к себе самых талантливых сотрудников.

Ф1 это командный спорт, тут решают люди. Поэтому мы строим новую базу на территории Милтон-Кинс. Чтобы отделы по моторам и шасси идеально стыковались друг с другом».

Расположив моторный департамент на основной базе, Red Bull станет всего второй командой в Ф1, чьи моторы и шасси строятся в одном месте. Раньше похвастать таким могла только Ferrari.