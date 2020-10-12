Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

Нико Хюлькенберг неожиданно принял участие в Гран При Айфеля, заменив заболевшего Лэнса Стролла в Racing Point за час до начала квалификации. Немец стал последним в субботу, но в гонке сумел прорваться на восьмое место. Однако у него был шанс выступить еще лучше.

Как рассказал советник Red Bull Хельмут Марко, в его команде тоже хотели посадить Хюлькенберга за руль, и даже успели провести с ним переговоры.

«Мы уже поговорили с ним в пятницу, – рассказал Марко Sport1. – У Алекса Элбона был неопределенный результат теста [на коронавирус]. Он мог оказаться положительным, поэтому сразу после прилета [в Нюрбург], я позвонил Нико».

В итоге, тест Элбона оказался отрицательным и замена ему не потребовалась.