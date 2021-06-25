Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло

Размеры задних антикрыльев на машинах Mercedes и Red Bull по ходу последних нескольких гонок Формулы 1 стали весьма популярной темой для разговоров.

В частности, проблемы Валттери Боттаса в Баку (где финн стал 10-м в квалификации и не смог набрать очки в гонке) связывают именно с выбором крыла, обеспечиваюшего сравнительно большой уровень прижимной силы – в то время как Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен провели квалификацию и гонку с более компактными крыльями.

Неделю назад во Франции выбор в пользу варианта с большим «прижимом» сделали уже оба пилота чемпионской команды – в то время как «Быки» остались верны более компактным элементам. В итоге разница в скорости на прямых между болидами топ-команд была так велика, что в каком-то смысле сбила с толку даже Тото Вольфа. Босс Mercedes тогда заподозрил, что преимущество соперникам обеспечивает повышенная мощность «свежих» силовых установок Honda.

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Неудивительно, что теперь перед каждым Гран При внимательные к техническим вопросам эксперты пытаются понять, какими же антикрыльями Mercedes и Red Bull будут пользоваться на сей раз. По словам экс-пилота Ф1 и комментатора телеканала Sky Sports Энтони Дэвидсона, на трассе в Шпильберге «Быки» вновь будут выступать с крыльями, которые обеспечивают сравнительно малый уровень прижимной силы. При этом Дэвидсон не считает такой выбор очевидным.

«Большое крыло могло бы стать проблемой в квалификации, но на этой трассе сразу три зоны DRS [на квалификации использовать систему можно всегда в пределах этих зон] – и поэтому не надо так уж сильно беспокоиться на тему того, что крупное крыло создает дополнительное сопротивление. И в теории не так уж плохо иметь дополнительный прижим в воскресенье и ничем особенно не жертвовать в субботу. Но в случае с Red Bull интересно то, что с разными крыльями времена на круге не так уж сильно отличаются…»