Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа

Пилоты команды Red Bull показали лучшие времена на субботней тренировке Формулы 1 в рамках Гран При Бельгии. При этом Макс Ферстаппен на секунду опередил своего напарника Серхио Переса.

Вся тренировка прошла на мокром асфальте, который не успел высохнуть после утренних осадков, а во второй половине заезда был вновь намочен дождем. Абсолютное большинство кругов было совершено на промежуточных шинах. Гонщики команды Haas также провели по одной короткой серии на покрышках для сильного дождя, а Ландо Норрис в самом конце сессии удивил экспертов, выехав на трассу на сликах состава Soft и не проехав ни одного быстрого круга из-за нехватки сцепления с трассой.

Главной новостью по ходу тренировки стал тот факт, что болиды Red Bull по сравнению с пятницей заметно прибавили в скорости на прямых. Если днем ранее в первой точке замера скорости (где фиксируется максимальный показатель) они уступали Mercedes около 10 км/ч, теперь Ферстаппен уступил Хэмилтону только 3 км/ч, опередив при этом Боттаса.

Главной причиной «ускорения» Red Bull стало изменение аэродинамических настроек: если в пятницу на машинах австрийской команды стояли достаточно большие задние крылья, сегодня «Быки» сделали выбор в пользу более компактных элементов.

Тренировка обошлась без серьезных инцидентов – но не обошлась без технических проблем. Кими Райкконен примерно через 10 минут после начала заезда сообщил в боксы, что тормоза на его машине резко потеряли в эффективности. После этого финн уже не выезжал на трассу – в результате за все время тренировки Райкконен смог проехать всего 3 круга.

Самый быстрый из кругов Райкконена оказался на 7,5 секунды медленнее лучшего времени сессии, из-за чего финн оказался в итоговом протоколе на последней строчке. Чем помог Никите Мазепину занять 19-е место – россиянин уступил Ферстаппену почти 5 секунд, а своему напарнику (ставшему в итоге 15-м) – чуть больше чем полсекунды.