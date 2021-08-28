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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о квалификации

Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа

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, главный редактор

Главной новостью утром в субботу стал прогресс Red Bull по скорости на прямых: за ночь «Быки» сменили задние антикрылья на более компактные

Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа

Пилоты команды Red Bull показали лучшие времена на субботней тренировке Формулы 1 в рамках Гран При Бельгии. При этом Макс Ферстаппен на секунду опередил своего напарника Серхио Переса.

Вся тренировка прошла на мокром асфальте, который не успел высохнуть после утренних осадков, а во второй половине заезда был вновь намочен дождем. Абсолютное большинство кругов было совершено на промежуточных шинах. Гонщики команды Haas также провели по одной короткой серии на покрышках для сильного дождя, а Ландо Норрис в самом конце сессии удивил экспертов, выехав на трассу на сликах состава Soft и не проехав ни одного быстрого круга из-за нехватки сцепления с трассой. 

Главной новостью по ходу тренировки стал тот факт, что болиды Red Bull по сравнению с пятницей заметно прибавили в скорости на прямых. Если днем ранее в первой точке замера скорости (где фиксируется максимальный показатель) они уступали Mercedes около 10 км/ч, теперь Ферстаппен уступил Хэмилтону только 3 км/ч, опередив при этом Боттаса.

Главной причиной «ускорения» Red Bull стало изменение аэродинамических настроек: если в пятницу на машинах австрийской команды стояли достаточно большие задние крылья, сегодня «Быки» сделали выбор в пользу более компактных элементов.

Тренировка обошлась без серьезных инцидентов – но не обошлась без технических проблем. Кими Райкконен примерно через 10 минут после начала заезда сообщил в боксы, что тормоза на его машине резко потеряли в эффективности. После этого финн уже не выезжал на трассу – в результате за все время тренировки Райкконен смог проехать всего 3 круга. 

Самый быстрый из кругов Райкконена оказался на 7,5 секунды медленнее лучшего времени сессии, из-за чего финн оказался в итоговом протоколе на последней строчке. Чем помог Никите Мазепину занять 19-е место – россиянин уступил Ферстаппену почти 5 секунд, а своему напарнику (ставшему в итоге 15-м) – чуть больше чем полсекунды.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 10    
2 Mexico Серхио Перес Red Bull 7 0.947 0.947
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 9 1.072 0.125
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 11 1.585 0.513
5 France Эстебан Окон Alpine 15 1.989 0.404
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 16 2.281 0.292
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 14 2.400 0.119
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 15 2.512 0.112
9 United Kingdom Джордж Расселл Williams 9 2.568 0.056
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 16 2.689 0.121
11 Finland Валттери Боттас Mercedes 14 2.884 0.195
12 Canada Николя Латифи Williams 11 3.057 0.173
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren 13 3.532 0.475
14 Spain Карлос Сайнс Ferrari 17 3.825 0.293
15 Germany Мик Шумахер Haas 18 4.345 0.520
16 Monaco Шарль Леклер Ferrari 14 4.446 0.101
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 20 4.586 0.140
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 4.588 0.002
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 19 4.868 0.280
20 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 3 7.458 2.590
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