Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа
Главной новостью утром в субботу стал прогресс Red Bull по скорости на прямых: за ночь «Быки» сменили задние антикрылья на более компактные
Пилоты команды Red Bull показали лучшие времена на субботней тренировке Формулы 1 в рамках Гран При Бельгии. При этом Макс Ферстаппен на секунду опередил своего напарника Серхио Переса.
Вся тренировка прошла на мокром асфальте, который не успел высохнуть после утренних осадков, а во второй половине заезда был вновь намочен дождем. Абсолютное большинство кругов было совершено на промежуточных шинах. Гонщики команды Haas также провели по одной короткой серии на покрышках для сильного дождя, а Ландо Норрис в самом конце сессии удивил экспертов, выехав на трассу на сликах состава Soft и не проехав ни одного быстрого круга из-за нехватки сцепления с трассой.
Главной новостью по ходу тренировки стал тот факт, что болиды Red Bull по сравнению с пятницей заметно прибавили в скорости на прямых. Если днем ранее в первой точке замера скорости (где фиксируется максимальный показатель) они уступали Mercedes около 10 км/ч, теперь Ферстаппен уступил Хэмилтону только 3 км/ч, опередив при этом Боттаса.
Главной причиной «ускорения» Red Bull стало изменение аэродинамических настроек: если в пятницу на машинах австрийской команды стояли достаточно большие задние крылья, сегодня «Быки» сделали выбор в пользу более компактных элементов.
Тренировка обошлась без серьезных инцидентов – но не обошлась без технических проблем. Кими Райкконен примерно через 10 минут после начала заезда сообщил в боксы, что тормоза на его машине резко потеряли в эффективности. После этого финн уже не выезжал на трассу – в результате за все время тренировки Райкконен смог проехать всего 3 круга.
Самый быстрый из кругов Райкконена оказался на 7,5 секунды медленнее лучшего времени сессии, из-за чего финн оказался в итоговом протоколе на последней строчке. Чем помог Никите Мазепину занять 19-е место – россиянин уступил Ферстаппену почти 5 секунд, а своему напарнику (ставшему в итоге 15-м) – чуть больше чем полсекунды.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|10
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|7
|0.947
|0.947
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|9
|1.072
|0.125
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|11
|1.585
|0.513
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|15
|1.989
|0.404
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|16
|2.281
|0.292
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|14
|2.400
|0.119
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|2.512
|0.112
|9
|Джордж Расселл
|Williams
|9
|2.568
|0.056
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|16
|2.689
|0.121
|11
|Валттери Боттас
|Mercedes
|14
|2.884
|0.195
|12
|Николя Латифи
|Williams
|11
|3.057
|0.173
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|13
|3.532
|0.475
|14
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|17
|3.825
|0.293
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|18
|4.345
|0.520
|16
|Шарль Леклер
|Ferrari
|14
|4.446
|0.101
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|20
|4.586
|0.140
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|20
|4.588
|0.002
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|19
|4.868
|0.280
|20
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|3
|7.458
|2.590
|Полные результаты
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