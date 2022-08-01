Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Венгрии, стартовав с десятой позиции. При этом на старте у пилотов разных команд была совершенно разные типы резины. Так, Валттери Боттас стартовал на шинах Hard, оба гонщика Ferrari выбрали Medium, а на Red Bull стояла резина Soft.

Отчасти это и решило исход гонки. Стратегия Ferrari подразумевала использование для Шарля Леклера в конце гонки состава Hard, но оказалось, что с ним машина едет очень медленно и Ферстаппен смог обогнать соперника.

Старт некоторых гонщиков на Hard также не принес им успеха. И после гонки глава Red Bull Кристиан Хорнер признался, что среди таковых должны были быть и его пилоты.

«Мы собирались стартовать в гонке на жестких шинах, так как наши подсчеты показывали, что это наилучший вариант, – сказал Хорнер. – Однако поскольку похолодало, мы поняли, что шины будет трудно прогреть.

Даже на шинах Soft наши пилоты на установочном круге испытывали трудности при прогреве резины по пути на стартовую решетку. И мы поняли, что надо стартовать на как можно более мягких комплектах.

Из-за того, что мы стартовали на мягких шинах, нам пришлось пойти на стратегию с двумя пит-стопами. И нам повезло, что все получилось и сработало».