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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Red Bull серьезно изменила машину Переса. Он стартует с пит-лейна

Автор:

Чеко поменяли настройки и обновили силовую установку

Red Bull серьезно изменила машину Переса. Он стартует с пит-лейна

Серхио Перес стал единственным пилотом, сошедшим с дистанции во время вчерашнего спринтерского заезда Гран При Великобритании. Мексиканец стартовал пятым, сразу потерял две позиции, а затем допустил разворот и вылетел с трассы.

Оказавшись последним, Перес смог пройти лишь двух пилотов Haas, а затем уперся в Николя Латифи на Williams. Подняться выше 18-го места у него не получилось, и за круг до финиша команда сказала Чеко вернуться в боксы. 

Перес попал в классификацию, так как проехал 16 кругов из 17. Но в Red Bull решили, что ему нет смысла стартовать 20-м, и внесли изменения в машину. 

На болид мексиканца установили заднее крыло новой спецификации. Также были изменены настройки подвески и охлаждения передних тормозов. Кроме того, Перес получил третью за сезон батарею и управляющую электронику для силовой установке.

Все это привело к тому, что гонку пилот Red Bull будет вынужден начать с пит-лейна, а не стартовой решетки.

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