Red Bull сделала из Элбона подопытного? Возможная причина неудачи Алекса в Портимане
Не исключено, что после провала на старте одной из главных задач второго пилота Red Bull стало изучение того, как работают свежие шины того или иного состава
Команда Red Bull на недавнем Гран При Португалии могла подчинить тактику Алекса Элбона интересам Макса Ферстаппена – по сути превратив своего второго пилота в испытателя, оценивавшего эффективность работы тех или иных шин в конкретный момент времени. Такую догадку высказал во время прямого эфира на ютюб-канале чемпионата комментатор Сэм Коллинз, анализирующий нюансы конструкции болидов и тактику команд.
Напомним, что Элбон стал одним из всего 5-ти пилотов, проехавших гонку с двумя пит-стопами (причем в случаем с одним из них, Серхио Пересом, это решение было вынужденным – после прокола колеса при контакте с Максом Ферстаппеном на первом круге). Пилот из Таиланда начал гонку на шинах Soft, в конце 19-го круга перешел на покрышки Medium, а в конце 46-го – получил свежий комплект Soft.
Стартовав с 6-й позиции, на первых кругах Элбон откатился за пределы первой десятки – но к моменту своего первого пит-стопа поднялся на 8-е место (среди прочего этому помогло столкновение Лэнса Стролла с Ландо Норрисом). На финише же гонщик Red Bull был только 12-м, проиграв круг как победителю гонки, так и собственному напарнику. «Мы кое-что попробовали, но это не сработало. Думаю, тактика с одним пит-стопом была более выигрышной», – сказал Элбон в интервью после финиша.
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«Когда я наблюдал за гонкой, мне показалось, что Алекса зазвали на первый пит-стоп рановато, - прокомментировал ситуацию Коллинз. – Во-первых, после выезда на трассу он должен был попасть – и на деле попал – в трафик, на который потом жаловался. Во-вторых, после столь раннего пит-стопа снизились шансы добраться на Medium до финиша. Тогда логичнее было оставить Элбона на трассе. И когда механики стали готовиться к переобуванию, я ждал на пит-лейне скорее Ферстаппена, который незадолго до этого жаловался на шины.
Предполагаю, что Элбона решили позвать в боксы первым с целью получить от него информацию о том, как работает Medium – и использовать ее для уточнения тактики Ферстаппена [который на первом отрезке тоже использовал Soft].
Не исключено, что и со вторым пит-стопом случилось нечто подобное. В теории Алекс мог попробовать дотянуть на Medium до финиша – но все-таки заехал в боксы во второй раз. Не исключено – чтобы дать команде информацию о том, как в конце гонки работает свежий Soft. На основании этой информации команда могла решить, стоит или нет Ферстаппену в конце гонки сделать лишний пит-стоп и на свежих шинах побороться за лучший круг. Посмотрели на данные с машины Элбона – и поняли, что так делать не стоит».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Макс Ферстаппен , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Кирилл Качнов