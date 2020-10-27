Команда Red Bull на недавнем Гран При Португалии могла подчинить тактику Алекса Элбона интересам Макса Ферстаппена – по сути превратив своего второго пилота в испытателя, оценивавшего эффективность работы тех или иных шин в конкретный момент времени. Такую догадку высказал во время прямого эфира на ютюб-канале чемпионата комментатор Сэм Коллинз, анализирующий нюансы конструкции болидов и тактику команд.

Напомним, что Элбон стал одним из всего 5-ти пилотов, проехавших гонку с двумя пит-стопами (причем в случаем с одним из них, Серхио Пересом, это решение было вынужденным – после прокола колеса при контакте с Максом Ферстаппеном на первом круге). Пилот из Таиланда начал гонку на шинах Soft, в конце 19-го круга перешел на покрышки Medium, а в конце 46-го – получил свежий комплект Soft.

Стартовав с 6-й позиции, на первых кругах Элбон откатился за пределы первой десятки – но к моменту своего первого пит-стопа поднялся на 8-е место (среди прочего этому помогло столкновение Лэнса Стролла с Ландо Норрисом). На финише же гонщик Red Bull был только 12-м, проиграв круг как победителю гонки, так и собственному напарнику. «Мы кое-что попробовали, но это не сработало. Думаю, тактика с одним пит-стопом была более выигрышной», – сказал Элбон в интервью после финиша.

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«Когда я наблюдал за гонкой, мне показалось, что Алекса зазвали на первый пит-стоп рановато, - прокомментировал ситуацию Коллинз. – Во-первых, после выезда на трассу он должен был попасть – и на деле попал – в трафик, на который потом жаловался. Во-вторых, после столь раннего пит-стопа снизились шансы добраться на Medium до финиша. Тогда логичнее было оставить Элбона на трассе. И когда механики стали готовиться к переобуванию, я ждал на пит-лейне скорее Ферстаппена, который незадолго до этого жаловался на шины.

Предполагаю, что Элбона решили позвать в боксы первым с целью получить от него информацию о том, как работает Medium – и использовать ее для уточнения тактики Ферстаппена [который на первом отрезке тоже использовал Soft].

Не исключено, что и со вторым пит-стопом случилось нечто подобное. В теории Алекс мог попробовать дотянуть на Medium до финиша – но все-таки заехал в боксы во второй раз. Не исключено – чтобы дать команде информацию о том, как в конце гонки работает свежий Soft. На основании этой информации команда могла решить, стоит или нет Ферстаппену в конце гонки сделать лишний пит-стоп и на свежих шинах побороться за лучший круг. Посмотрели на данные с машины Элбона – и поняли, что так делать не стоит».