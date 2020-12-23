«Ред Булл Ринг» договорился о новом контракте с Формулой 1

Формула 1 уже включила австрийский «Ред Булл Ринг» в календарь на 2021 год. А в 2020-м трасса открывала сезон и приняла сразу два этапа, помогая расширить календарь в условиях пандемии.

Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в ближайшее время будет подписан новый контракт между Ф1 и автодромом на проведение Гран При Австрии.

«Все готово, – заверил Марко в эфире Servus TV. – Будет многолетний контракт. В Liberty видели, на что способна Red Bull. Без нас сезон Ф1 точно не прошел бы в том виде, в котором прошел. Если бы вообще прошел.

Наш Гран При всегда входит в число лучших. Трасса со стороны кажется простой, но ехать быстро тут сложно. Пейзаж шикарный, и оранжевое море зрителей приезжает. Мы ожидаем, что к нам опять приедут 30-40 тысяч голландцев. Мы ждем этого и рады, что уже несколько лет проводим главное спортивное событие Австрии».

Гран При Австрии вернулся в календарь Ф1 в 2014 году.