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Red Bull избрала странную дату для презентации машины 2023 года

Команда покажет наследницу RB18 уже 3 февраля, причем сделает это в Нью-Йорке

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Red Bull избрала странную дату для презентации машины 2023 года
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Williams всего один день провела на первой строчке в списке презентаций команд Ф1. В четверг британцы объявили, что покажут новую ливрею 6 февраля – а уже в пятницу Red Bull анонсировала еще более раннюю дату. 

Выбор действующих чемпионов выглядит довольно странным – обычно команды Ф1 проводят презентации на неделе перед стартом тестов, но «Быки» сделают это за 20 дней до начала предсезонных заездов в Бахрейне. 

Новую машину покажут в пятницу 3 февраля в американском Нью-Йорке, никаких дополнительных подробностей команда пока не раскрыла. 

Минувший сезон Ф1 стал для Red Bull крайне успешным – команда завоевала оба титула, а ее пилоты выиграли в общей сложности 17 Гран При. Макс Ферстаппен смог переписать несколько исторических рекордов чемпионата мира. 

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Ранее AlphaTauri объявила, что тоже покажет свою машину (точнее, только ее раскраску) в Нью-Йорке, но 11 февраля. 

Пока о дате своих презентаций не сообщили только две команды – Alfa Romeo и Haas. 

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
3 февраля Red Bull
6 февраля Williams (только ливрея)
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin
13 февраля McLaren
14 февраля Ferrari
15 февраля Mercedes
16 февраля Alpine
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