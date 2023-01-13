Red Bull избрала странную дату для презентации машины 2023 года
Команда покажет наследницу RB18 уже 3 февраля, причем сделает это в Нью-Йорке
Williams всего один день провела на первой строчке в списке презентаций команд Ф1. В четверг британцы объявили, что покажут новую ливрею 6 февраля – а уже в пятницу Red Bull анонсировала еще более раннюю дату.
Выбор действующих чемпионов выглядит довольно странным – обычно команды Ф1 проводят презентации на неделе перед стартом тестов, но «Быки» сделают это за 20 дней до начала предсезонных заездов в Бахрейне.
Новую машину покажут в пятницу 3 февраля в американском Нью-Йорке, никаких дополнительных подробностей команда пока не раскрыла.
Минувший сезон Ф1 стал для Red Bull крайне успешным – команда завоевала оба титула, а ее пилоты выиграли в общей сложности 17 Гран При. Макс Ферстаппен смог переписать несколько исторических рекордов чемпионата мира.
Ранее AlphaTauri объявила, что тоже покажет свою машину (точнее, только ее раскраску) в Нью-Йорке, но 11 февраля.
Пока о дате своих презентаций не сообщили только две команды – Alfa Romeo и Haas.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|3 февраля
|Red Bull
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin
|13 февраля
|McLaren
|14 февраля
|Ferrari
|15 февраля
|Mercedes
|16 февраля
|Alpine
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