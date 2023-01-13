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Williams всего один день провела на первой строчке в списке презентаций команд Ф1. В четверг британцы объявили, что покажут новую ливрею 6 февраля – а уже в пятницу Red Bull анонсировала еще более раннюю дату.

Выбор действующих чемпионов выглядит довольно странным – обычно команды Ф1 проводят презентации на неделе перед стартом тестов, но «Быки» сделают это за 20 дней до начала предсезонных заездов в Бахрейне.

Новую машину покажут в пятницу 3 февраля в американском Нью-Йорке, никаких дополнительных подробностей команда пока не раскрыла.

Минувший сезон Ф1 стал для Red Bull крайне успешным – команда завоевала оба титула, а ее пилоты выиграли в общей сложности 17 Гран При. Макс Ферстаппен смог переписать несколько исторических рекордов чемпионата мира.

Ранее AlphaTauri объявила, что тоже покажет свою машину (точнее, только ее раскраску) в Нью-Йорке, но 11 февраля.

Пока о дате своих презентаций не сообщили только две команды – Alfa Romeo и Haas.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда 3 февраля Red Bull 6 февраля Williams (только ливрея) 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin 13 февраля McLaren 14 февраля Ferrari 15 февраля Mercedes 16 февраля Alpine