Red Bull решила готовить новинки для облегчения машины

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Изначально минимальный вес машин 2022 года должен был составлять 795 килограммов, однако после жалоб команд перед первым этапом сезона массу увеличили до 798 килограммов. Сообщалось, что Red Bull, как и еще восьми другим командам, не удалось уложиться в данные ограничения – и даже после поднятия минимальной массы RB18 остается одним из самых тяжелых автомобилей в пелотоне.

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В недавнем интервью Servus TV спортивный консультант «Быков» Хельмут Марко заявил, что команда привезет в Имолу первый крупный пакет обновлений, который как раз будет направлен на снижение веса RB18. «Машина Ferrari может быть сильной во всех условиях, вне зависимости от температуры трассы или типов резины, – отметил Марко. – Нашу машину настраивать немного сложнее. Но обновления, которые мы подготовили для Имолы, должны будут немного уменьшить вес болида. Это даст нам значительные улучшения относительно скорости прохождения круга».