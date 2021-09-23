Если исходить из статистики, то главным фаворитом российского этапа является Mercedes, которая еще ни разу не проигрывала в Олимпийском парке.

Однако в нынешнем сезоне такая монополия на победы вполне может нарушиться, так как Red Bull уже не раз переигрывала по воскресеньям действующих чемпионов.

Чтобы повысить свои шансы в Сочи, где нужен верный баланс между скоростью на длинных прямых и прижимом в многочисленных поворотах, конструкторы Red Bull подготовили пакет с почти максимальным уровнем прижимной силы.

Как видно на фото Джорджо Пиолы, вспомогательная (малая) плоскость заднего крыла получила очень крупную концевую кромку. Если это потребуется по ходу уик-энда, ее можно будет снять вовсе или заменить аналогичным элементом поменьше.

Кроме того, у вспомогательной плоскости нет «подрезанных» уголков с внешней стороны, но имеется довольно крупный V-образный вырез в середине.

При этом главная плоскость приподнимается к торцевым пластинам. Это известное средство снизить лобовое сопротивление, почти не теряя в прижимной силе.

Сами торцевые пластины вновь получили развитый профиль и диагональные направляющие для потоков, которых не было в Монце.

Ранее стало известно, что Honda еще с бельгийского этапа перешла на батареи системы ERS нового поколения, более легкие, с увеличенной емкостью и уменьшенным временем отклика. Новинку пока использует только Макс Ферстаппен, а вот как выглядит прежняя версия с машины Серхио Переса:

Батарея Red Bull Racing RB16B Серхио Переса Фото: Джорджо Пиола