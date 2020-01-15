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Red Bull рассказала, сколько тратит на Toro Rosso

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Red Bull рассказала, сколько тратит на Toro Rosso
Автор:
, редактор
15 янв. 2020 г., 07:54

Компания составила подробный финансовый отчет за 2018 год.

Итальянские законы обязывают команду Toro Rosso ежегодно отчитываться о доходах и расходах, однако изначально все отчеты составлялись на итальянском языке. Но наличие одного из департаментов в Великобритании вынудил команду перевести отчет на английский, подробно раскрыв доходы и расходы в сезоне-2018. 

Согласно отчету, основным источником дохода Toro Rosso является материнская компания Red Bull, выплаты от которой составили 82,9 млн долларов. Еще 59,7 млн команде принесли призовые выплаты от Формулы 1. Далее в списке доходов расположились спонсорские выплаты (29,5 млн долларов), изменение стоимости материалов в процессе их доработки (10,7 млн) и продажа материалов и запасных частей (0,8 млн).

Главные расходы пришлись на пункт, который объединяет в себе закупку униформы для членов команды и покупку материалов для строительства машин. На это ушло 56,5 млн долларов. 45,6 млн Toro Rosso потратила на переезды, зарплату гонщиков, ремонт и средства связи. На 40 млн потянула зарплата всех сотрудников команды. Траты на покупку двигателей, аренду тестовых трасс, машин и недвижимости составили 22,6 млн. Также в расходы включены  некие безналичные траты (8,5 млн), инвестиции в производство и оборудование (5,7 млн), плата за выступление в Ф1 (1,4 млн) и инвестиции в программное обеспечение (0,8 млн). 

Общая сумма доходов команды составила 183,6 млн, расходов – 181,1 млн. Финансовый доход повысил операционную прибыль до 2,8 млн за год, от чего после уплаты налогов осталось 1,8 млн.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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