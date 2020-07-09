Гонка на «Ред Булл Ринге» оказалась предельно неудачной для одноименной команды. Пилоты Red Bull Racing по скорости претендовали как минимум на подиум, но ни один из них не смог добраться до финиша. Макс Ферстаппен оказался автором первого схода 2020 года, прекратив борьбу на 11-м круге. Алекс Элбон выбыл из гонки на 68-м круге.

Изначально причиной проблем Red Bull называлась силовая установка. В четверг утром компания Honda сообщила дополнительную информацию о причинах отказов.

В своем твиттере японцы написали, что машины сошли из-за неполадок в электросистеме, которые не связаны между собой. Глава Honda Racing Тойохару Танабе уточнил, что моторы не получили никаких повреждений и будут использоваться на RB16 в ближайший уик-энд, когда Формула 1 проведет на той же трассе Гран При Штирии.

Он добавил, что в Honda подготовили меры, которые призваны не допустить повторения проблем.

В последний раз Red Bull Racing не заработала ни одного очка на Гран При Азербайджана 2017 года. Тогда ее пилоты Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо столкнулись друг с другом. Последний двойной сход гонщиков команды из-за технических проблем имел место более 13 лет назад, на Гран При Бахрейна 2007 года.