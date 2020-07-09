Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
22 Часов
:
20 Минут
:
03 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
140 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона

Поделились
Комментарии
Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона
Автор:
, Ответственный редактор
9 июл. 2020 г., 09:50

По заявлению мотористов Honda, отказы на машинах Макса Ферстаппена и Алекса Элбона были вызваны сбоем в электронике

Гонка на «Ред Булл Ринге» оказалась предельно неудачной для одноименной команды. Пилоты Red Bull Racing по скорости претендовали как минимум на подиум, но ни один из них не смог добраться до финиша. Макс Ферстаппен оказался автором первого схода 2020 года, прекратив борьбу на 11-м круге. Алекс Элбон выбыл из гонки на 68-м круге.

Изначально причиной проблем Red Bull называлась силовая установка. В четверг утром компания Honda сообщила дополнительную информацию о причинах отказов.

В своем твиттере японцы написали, что машины сошли из-за неполадок в электросистеме, которые не связаны между собой. Глава Honda Racing Тойохару Танабе уточнил, что моторы не получили никаких повреждений и будут использоваться на RB16 в ближайший уик-энд, когда Формула 1 проведет на той же трассе Гран При Штирии.

Он добавил, что в Honda подготовили меры, которые призваны не допустить повторения проблем.

 

В последний раз Red Bull Racing не заработала ни одного очка на Гран При Азербайджана 2017 года. Тогда ее пилоты Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо столкнулись друг с другом. Последний двойной сход гонщиков команды из-за технических проблем имел место более 13 лет назад, на Гран При Бахрейна 2007 года. 

Читайте также:

Следующая новость
Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Предыдущая новость

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Следующая новость

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи

Самое читаемое Сегодня

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1 / Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1 / Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR
NASCAR Cup / NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило
Формула 1 / Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона
Формула 1 / Формула 1
49мин

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи
Формула 1 / Формула 1
18мин

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено
Формула 1 / Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

Самое важное:

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи
Формула 1 / Формула 1
18мин

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона
Формула 1 / Формула 1
49мин

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1 / Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Формула 1 / Формула 1

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

2
Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

3
NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

4
Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

5
Формула 1

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии

Последние видео

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Самое важное:

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи
Формула 1

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона
Формула 1

Red Bull раскрыла причины двойного схода в первой гонке сезона

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Формула 1

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.