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Формула 1 / Новость

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона

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Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

После долгих раздумий команда Red Bull Racing заменила своего воспитанника на Серхио Переса. Хельмут Марко рассказал детали этой истории

Официального объявления о том, кто же станет партнером Макса Ферстаппена в 2021 году, поклонники Ф1 ждали до второй половины декабря. В итоге, проведя в основном составе «Быков» полтора года и завоевав за это время два призовых кубка, Алекс Элбон был отправлен на скамейку запасных.

В Милтон-Кинсе много недель повторяли, что готовы дать своему гонщику возможность продемонстрировать прогресс, но затем все же предпочли более опытного мексиканца. 

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал в интервью нашему немецкому коллеге Кристиану Ниммерфоллю, что в действительности привело к решению произвести замену в составе.

«Алекс так и не обрел стабильности, – объяснил он. – И еще он слишком легко позволял сбить себя с верного пути. Достаточно было усиления ветра или изменения его направления. А когда шины в гонке начинали изнашиваться, он терял из-за этого слишком много времени.

Да, наша машина получилась очень чувствительной к ветру. Но Макс легко справлялся с этим. В Венгрии, когда у него не закрылась DRS, он всего лишь пожаловался на небольшую нестабильность задка». 

Марко добавил: «Вообще, никто, кроме [Даниэля] Риккардо, не был на одном уровне с Максом. Да и в этой паре, чем дольше они выступали вместе, тем отчетливее становилось преимущество Макса».

Отставание от Ферстаппена по ходу сезона только увеличивалось

По словам гоночного консультанта, психологический фактор тоже сказался на выборе Red Bull.

«Безусловно, в этой истории есть и психология, – подтвердил австриец. – Но если ваш напарник всегда демонстрирует высочайший уровень, этот фактор не столь важен. 

Однако все эти публикации в прессе и неудовлетворительные результаты повлияли на Алекса. Ведь его отставание от Ферстаппена не сокращалось по ходу сезона, а только росло. Незначительно, но все же росло». 

Марко Рассказал, как о решении команды сообщили самому Элбону: «[Кристиан] Хорнер поговорил с ним в пятницу, незадолго до официального объявления. Алекс воспринял все хладнокровно.  

Мы заверили его, что планируем активно привлекать к тестам. Потребуется много работы в преддверии 2022 года, это будет отдельная программа. Он также будет серьезно заниматься на симуляторе. И станет нашим запасным на многих гонках. Это касается всех четырех машин [Red Bull и AlphaTauri]. Есть шанс, что его услуги будут востребованы. 

Кроме того, мы готовы отправить его в аренду в другую команду, если потребуется срочная необходимость. Так он сможет проехать гоночные километры. В любом случае, это не конец. Посмотрим, что мы сможем сделать с его карьерой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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