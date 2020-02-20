Red Bull разместил радиатор над мотором

Фотографии, сделанные на пит-лейне трассы в Барселоне по ходу второго дня предсезонных тестов, не позволяют хорошо рассмотреть новый двигатель Honda – зато дали возможность оценить смелое решение австрийской команды в плане компоновки системы охлаждения.

Чтобы уменьшить понтоны болида RB16, ряд традиционных элементов «начинки» понтона перенесли под задний обтекатель и разместили непосредственно над двигателем. Среди прочего там разместился радиатор двигателя внутреннего сгорания, а все «на горбу» новой машины находятся сразу четыре элемента систем охлаждения – включая интеркулер, который охлаждает воздух на пути от турбины к цилиндрам двигателя.

Такое решение идет вразрез с тенденцией, заданной некоторое время назад Ferrari – убрать как можно больше элементов из-под заднего обтекателя в понтоны, чтобы сделать «горб» автомобиля максимально компактным и расчистить путь потоку воздуха, двигающемуся в направлении заднего антикрыла. Однако команда Эйдриана Ньюи предпочла сделать понтоны более компактными, чтобы повысить эффективность работы днища и диффузора.