Red Bull разместил радиатор над мотором
Команда Эйдриана Ньюи не побоялась повысить центр тяжести своего болида ради повышения эффективности таких ключевых аэродинамических элементов автомобиля как днище и диффузор.
Фотографии, сделанные на пит-лейне трассы в Барселоне по ходу второго дня предсезонных тестов, не позволяют хорошо рассмотреть новый двигатель Honda – зато дали возможность оценить смелое решение австрийской команды в плане компоновки системы охлаждения.
Чтобы уменьшить понтоны болида RB16, ряд традиционных элементов «начинки» понтона перенесли под задний обтекатель и разместили непосредственно над двигателем. Среди прочего там разместился радиатор двигателя внутреннего сгорания, а все «на горбу» новой машины находятся сразу четыре элемента систем охлаждения – включая интеркулер, который охлаждает воздух на пути от турбины к цилиндрам двигателя.
Такое решение идет вразрез с тенденцией, заданной некоторое время назад Ferrari – убрать как можно больше элементов из-под заднего обтекателя в понтоны, чтобы сделать «горб» автомобиля максимально компактным и расчистить путь потоку воздуха, двигающемуся в направлении заднего антикрыла. Однако команда Эйдриана Ньюи предпочла сделать понтоны более компактными, чтобы повысить эффективность работы днища и диффузора.
Читайте также:
Предыдущая новость
Перес: «Наконец-то у нас машина, а не полуфабрикат»
Следующая новость
«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Red Bull разместил радиатор над мотором
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
вт 2 дек.
вт 2 дек.
|
02:30
00:34
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты