Анализ: Леклер мешает Пересу продлить контракт с Red Bull

За последние три сезона Серхио Перес стал единственным, кроме Макса Ферстаппена, кому удалось выиграть гонку Формулы 1 за рулем Red Bull. Он идет третьим в личном зачете и внес свой вклад в 44-очковый отрыв Red Bull от Mercedes в Кубке конструкторов.

Казалось бы, этого должно быть достаточно для автоматического продления контракта с мексиканцем. Но этого не происходит. А на заднем фоне переговоров мелькает фигура призрака в красном комбинезоне.

Перес, фактически, вошел в закрытую дверь. Он пришел в команду, построенную вокруг Ферстаппена. Для него Red Bull отказалась от политики найма собственных воспитанников, в надежде улучшить выступления в Кубке конструкторов. И хотя Чеко не преуспевает на одном быстром круге в квалификациях, в гонках он становится настоящим охотником.

Перес умеет работать с шинами, беречь их и едет на одной резине чуть ли не дольше всех в пелотоне. Это помогает ему отыгрываться после субботних неудач. И приносить важные очки в зачет Кубка конструкторов.

В гибридную эру Mercedes еще не проигрывала командное первенство, но сейчас отстала от Red Bull на 44 балла. Во многом это заслуга Переса, которые блестящие результаты чередует с менее яркими гонками, как недавно в Австрии, где Чеко больше занимался непонятными махинациями.

Он дважды выпихнул в гравий Шарля Леклера и дважды получил за это 5-секундные штрафы от судей. Но почему Перес был так жёсток с монегаском? В паддоке ходят слухи, что Леклер в сложных отношения с Ferrari. Будучи неоспоримым талантом, он страдает от невозможности бороться с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Ведь команда второй год подряд дает Шарлю посредственную машину.

Поворотным годом для Ferrari ее руководители Джон Элканн и Маттиа Бинотто назвали 2022-й. Со сменой технического регламента Скудерия должна вернуться в лидеры чемпионата. Но действительно ли это произойдет? Первые слова Шарля после пробы новой машины на симуляторе кажутся приземленными. Энтузиазм из них не сочится. И это может заставить Леклера оглядеться по сторонам, несмотря на контракт, рассчитанный до 2024 года.

В прошлом году Шарль за счет результатов выбил из команды Себастьяна Феттеля. Но в этом сезоне не получил вознаграждения – к нему и Карлосу Сайнсу в Маранелло относятся одинаково. И слухи уверяют, что монегаск уже вступал в контакты с Red Bull, чтобы выяснить, не захочет ли Хельмут Марко собрать в команде двух звезд.

На бумаге пара Ферстаппен-Леклер выглядит потрясающе. Однако трудно поверить, что Red Bull захочет сломать систему, которая сейчас прекрасно работает. Возможно, это просто закулисные игры, основанные на опции разрыва контракта Леклера при плохих результатах Ferrari. Ведь команда все меньше хочет бороться за третье место в Кубке конструкторов.

Конечно, пара Ферстаппен-Леклер была бы достойным ответом предполагаемому дуэту Хэмилтон-Расселл в Mercedes. Но возможна ли такая сенсация на нынешнем сонном рынке пилотов? Сомневаемся.