Red Bull провела пит-стоп в невесомости
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Red Bull выпустила видеоролик, в котором механики меняют четыре колеса на машине в невесомости.
Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.
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Условия искусственной невесомости были созданы с использованием самолета Ил-76 МДК, который обычно задействуется для тренировки космонавтов.
Для подготовки потребовалась целая неделя полетов. Сначала самолет набирал высоту под углом 45°, а затем опускался под таким же – у команды механиков было только 22 секунды в состоянии невесомости до повторного маневра.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Red Bull провела пит-стоп в невесомости
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