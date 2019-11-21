Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.

Условия искусственной невесомости были созданы с использованием самолета Ил-76 МДК, который обычно задействуется для тренировки космонавтов.

Для подготовки потребовалась целая неделя полетов. Сначала самолет набирал высоту под углом 45°, а затем опускался под таким же – у команды механиков было только 22 секунды в состоянии невесомости до повторного маневра.